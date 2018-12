Vyšetřovatelé zasahují v sídle Diama. Prověřují zakázku na výkup pozemků u Cínovce

Vyšetřovatelé vyrazili na zátah do dalšího státem ovládaného podniku. Tentokrát si došli pro dokumentaci k veřejné soutěži na výkup pozemků u Cínovce v Krušných horách do státního podniku Diamo. Zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v Diamu tak dále zostří spor o to, kdo má těžit strategicky cenné lithium. Zda státní podnik, nebo soukromý investor.