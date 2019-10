Kauza H-System: ústavní soud odmítl stížnost Svatopluku, verdikt o vyklizení domů platí

Členové družstva Svatopluk tvoří část poškozených z kauzy zkrachovalé stavební firmy H-System. Domky sami dostavěli, neměli ale souhlas konkurzního soudu. Podle verdiktu Nejvyššího soudu má konkurzní správce H-Systemu Josef Monsport právo zpeněžit nemovitosti spadající do konkurzní podstaty ve prospěch všech věřitelů.

Monsport rozhodnutí Ústavního soudu potvrdil. Dotčené nemovitosti v Horoměřicích jsou podle něj nyní „právně čisté“ a lze je zpeněžit. Lidé, kteří v domech bydlí, k nim podle něj nemají jakékoliv právo. Odmítl ale, že by chtěl nyní obyvatele dostavěných domů vystěhovat. „Nechci přistoupit k radikálním krokům, které by znamenaly vyhození lidí na ulici. To ať už si uváží věřitelský výbor, až se sejdeme,“ řekl Monsport. Výbor ale podle jeho názoru bude mít stejný pohled.

Přečtěte si komentář: Spravedlnost podle H-Systemu

na objednávku Škoda Kodiaq RS Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

2.0 TDI 176 kW 4x4 DSG Výbava:

RS 1 094 708 Kč

s DPH Detail skladem Hyundai Tucson Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.6 GDi 97 kW Výbava:

TUCSON 499 990 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 585 810 Kč

s DPH Detail na objednávku Peugeot Rifter Nafta Nafta Manuální Manuální Motor:

1.5 BlueHDI 96kw Výbava:

Active 445 000 Kč

s DPH Detail na objednávku Tesla Model 3 Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

Long Range Výbava:

Standard 1 635 000 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW X7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

M50d AT Sport Výbava:

First Class 2 722 028 Kč

s DPH Detail skladem Audi Q7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

50 TDI quattro 210 kW Výbava:

Q7 2 029 835 Kč

s DPH Detail skladem Audi Q7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

50 TDI quattro 210 kW Výbava:

Q7 2 179 830 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Kamiq Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 TSI/70 kW Výbava:

Ambition 360 905 Kč

s DPH Detail na objednávku Mazda 3 hatchback Hybrid Hybrid Manuální Manuální Motor:

2.0 Sky-G/90 kW Výbava:

G122 510 482 Kč

s DPH Detail na objednávku Volvo XC90 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

B5 AWD Výbava:

Momentum 1 453 405 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 kombi Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI 88 kW Výbava:

Trikolor 4 730 Kč

s DPH Detail

Páral

Dodal, že by domy rád prodal jako celek jednomu majiteli, který by je současným obyvatelům dál pronajímal. Termín další schůze věřitelského výboru zatím není známý.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty sami na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu.

O kauze H-System dále čtěte:

Marvanová: Lidem z Horoměřic se dá pomoci, ministerstvo ale musí klienty H-Systemu odškodnit

Šámal po schůzce se Zemanem a Rychetským: Stát by měl odškodnit klienty H-Systemu

H-System: obyvatelé domů se zatím stěhovat nemusí. Nemovitosti posoudí znalec

Komentář: Nesmrtelný H-systém

Zeman si kvůli H-Systemu pozval Rychetského a Šámala. Ti ale vzkazují, že o kauze mluvit nemohou

Kauza H-System: Babiš chce kvůli odškodnění klientů změnit zákon