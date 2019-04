Indové si oblíbili levný alkohol. V zemi přibývají případy smrtelných otrav

Výkladový slovník angličtiny, slovutný Oxford English Dictionary uvádí, že spojení „blind drunk“ je sice používáno nejméně tři sta padesát let, ovšem významově není odvozeno od metanolové otravy, ale od velmi vysoké dezorientace. Obdobně „ciego“ je ve španělštině „slepý“, ale hovorově také ekvivalent českého „do němoty“ nebo modernějšího „na plech“.

Spíše než důsledek amatérského pálení pro vlastní potřebu je to příběh chamtivosti a pančování. Otravy a případy oslepnutí se nejčastěji vyskytují tam, kde je alkohol buď legálně zcela nedostupný, nebo v poměru k příjmům jeho konzumentů velmi drahý, často kvůli spotřební dani. Takže notoricky známé jsou případy z dob prohibice ve Spojených státech nebo z Indie. „Russkij mir“, separátní kategorii v této disciplíně tentokrát vynechme, stejně jako historky z Československé lidové armády.

Chudí lidé pijí ošklivé věci

Současný indický premiér Naréndra Módí je zapřisáhlý abstinent ze „suchého“ Gudžarátu, stejně jako velký zastánce prohibice Mahátma Gándhí, ale velké případy otrav se nevyhýbají ani indickým státům, kde je prodej alkoholu povolen. V únoru tohoto roku během dvou týdnů umřelo na otravu alkoholem 150 lidí z čajových plantáží v Ásámu, dalších sto v Uttarpradéši a okolí.

Ať nám to pálí. V Evropě se rozehrála bitva o legalizaci domácí destilace

Levný alkohol je prodáván v plastových flaštičkách (v Dillí o objemu 1,8 deci za sto dvacet rupií, asi čtyřicet korun), pro opravdu chudé ještě levněji v zavařeném igelitovém sáčku, protože skleněný obal je drahý. Stejně jako v Česku platí, že co je hnusné, nemusí být ještě jedovaté, ale pravděpodobnost se zvyšuje.

Podle letošních oficiálních indických odhadů požívá alkohol asi 160 milionů Indů, procentuálně mnohem méně než v Česku, v souladu se zákonem velkých čísel jsou však absolutní údaje hrozivé. Asi 48 milionů Indů pije „country liquor“, odkud se hlavně rekrutují potenciální oběti pančování i otrav.

Ještě do druhé nohy

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že indická spotřeba alkoholu na hlavu stoupla z 2,4 litru v roce 2005 na 5,7 litru v roce 2016. Rostoucí životní úroveň je bohužel často doprovázena ještě mnohem strmější křivkou spotřeby věcí, které zdraví nesvědčí, a tak WHO očekává, že spotřeba alkoholu v Indii se do roku 2025 zvýší o další 2,2 litru. I tak budou mírně nad polovinou současné české úrovně. Kolik se jich do té doby otráví, je jiná, velmi smutná věc.

