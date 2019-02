Fenomén Most. Okres na severu zaostává v délce a kvalitě života, nezaměstnanost téměř zmizela

Průměrný muž v okrese Most se podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu dožije necelých 73 let, žena 78,5 roku. V obou případech se jedná o nejhorší výsledek v rámci celé České republiky. Například obyvatelé Prahy žijí v průměru o čtyři roky déle. Údaje o mzdách jsou dostupné pouze na krajské úrovni. Tady však podle čísel ČSÚ platí, že Ústecký kraj s průměrem 29 220 korun hrubého (údaj za třetí čtvrtletí 2018) překonává osm jiných krajů; nejchudší je Karlovarský kraj s průměrem 27 994 korun.

Zmapovat životní úroveň v jednotlivých okresech i městech zkusila analytická firma GfK, která své závěry zveřejnila loni v listopadu. Podle této studie mají nejnižší kupní sílu lidé na Bruntálsku, Děčínsku a Teplicku, až za nimi následuje Mostecko. Vůbec nejhůře se podle zjištění GfK žije lidem ve Šluknovském výběžku. Další seriál o chudobě a zoufalství by mohli filmaři natočit právě tam.

Podle údajů webu Mapa exekucí je okres Most druhý nejhorší v pořadí. Problémy s nesplacenými dluhy zde má 20 181 osob, což představuje 21 procent obyvatel okresu ve věku nad 15 let. Most je na tom stejně jako okresní průměr. Vyšší podíl problémových dlužníků vykazuje okres Ústí nad Labem, konkrétně 21,8 procenta. Pokud vezmeme samotné město Ústí nad Labem, tak číslo vychází ještě horší – 23,7 procenta. Jedná se o údaje platné ke konci roku 2017, novější čísla zatím web nemá k dispozici.

Dlouhé roky platilo, že okres Most vykazuje nejvyšší nezaměstnanost v rámci České republiky. Ještě na počátku roku 2005 zde míra nezaměstnanosti dosahovala 17 procent, zatímco jiné okresy Ústeckého kraje udávaly od 9,5 do 13 procent. Jenže ekonomický boom posledních let byl natolik silný, že si poradil i s nezaměstnaností na severu Čech. Ke konci loňského roku nezaměstnanost na Mostecku klesla na 5,7 procenta. Tabulku okresů s nejvyšším podílem lidí bez práce vede od konce roku 2016 Karvinsko.

Jedna zajímavost na závěr: v druhém kole prezidentské volby v lednu loňského roku získal Miloš Zeman v Mostě 64,7 procenta hlasů. Je to podíl sice vysoký, ale zdaleka ne rekordní. V hornických městech okolo Ostravy má současný prezident více fanoušků. V Karviné dalo hlas Zemanovi 75 procent účastníků voleb a v Orlové téměř 77 procent.

