Magnet na migranty: do Česka přijíždí za prací rekordní počet lidí

Česko v regionu střední a východní Evropy platí za druhou nejatraktivnější zemi z pohledu migrace pracovních sil. Znamená to, že do tuzemska přichází více lidí za prací, než odchází vydělávat za hranice. Vyplývá to ze studie Central and Eastern Europe Prosperity Report, kterou vypracoval britský Legatum Institute s podporou Erste Group.