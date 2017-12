Evropský úřad proti podvodům uzavřel vyšetřování Čapího hnízda. Výsledky poslal do Česka

Na ukončení vyšetřování upozornil web forum24.cz. Kauzou Čapí hnízdo se zabývá také česká policie. V případu byl obviněn premiér a předseda hnutí ANO Babiš a první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek. Poté, co v říjnových volbách znovu získali poslaneckou imunitu, však policie jejich stíhání přerušila. Obvinění stále čelí dalších devět lidí, včetně manželky premiéra Moniky Babišové.

Policie znovu o Babišovo a Faltýnkovo vydání požádala koncem listopadu, žádostí se nyní zabývá sněmovní mandátový a imunitní výbor.

„V prosinci 2017 dokončil OLAF vyšetřování možných nesrovnalostí v projektu Farma Čapí hnízdo, který byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. OLAF uzavřel případ s doporučeními Evropské komisi a příslušným soudním orgánům v České republice,“ uvedla mluvčí úřadu Silvana Enculescuová. Dodala, že následné kroky spadají pod české orgány, úřad se proto nebude k věci nadále vyjadřovat.

Mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec řekl, že k dnešnímu dni ministerstvo žádné rozhodnutí nedostalo. „Vyšetřování nebudeme nijak komentovat,“ uvedla mluvčí Městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová.

„Čapí hnízdo neřeším, nevím o tom. Měli jsme jednání, takže jsem nečetl mediální výstupy,“ reagoval dnes Babiš na dotaz, zda má informace o tom, že OLAF uzavřel vyšetřování. K záležitosti se blíže vyjadřovat nechtěl.

Babiše policie podle žádosti o vydání podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek kauzu označují za účelovou.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN Agro Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, a ta tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

