Greta nestačí. Zapojme více dětí do debaty o klimatu, vyzvala OSN

Mladí klimatičtí aktivisté na summitu v Madridu, ilustrační foto Autor: Profimedia.cz

Lidé, kteří ještě nedosáhli plnoletosti, by se měli více zapojit do jednání o klimatické politice. Kromě Grety Thunbergové by to měly být i další děti, tvrdí například vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová.