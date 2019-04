Další zádrhel u letiště v Berlíně: spor o luxusní terminál pro vládní delegace

Nekonečný seriál v podobě odkládání otevření mezinárodního letiště u Berlína pokračuje. Spolková vláda počítá s tím, že bude postaven nový reprezentativní terminál, který by měl být dostatečně luxusní, aby mohl přijímat vládní speciály z celého světa. Stavba by měla stát minimálně 344 milionů eur (8,8 miliardy korun).

Proti jsou země Braniborsko a Berlín. Chtějí, aby se využil stávající terminál. Jeho modernizace za 70 milionů eur (1,8 miliardy korun) by měla skončit do konce tohoto roku, aby se stihl termín otevření v říjnu 2020. Nový terminál pro vládní lety by se pak postavil až později v průběhu dalších pěti let.

Šéf letiště Engelbert Lütke Daldrup podle agentury DPA navrhuje, že současné letiště dokáže dočasně kapacitně zvládnout i provoz vládního letiště. Zejména by to znamenalo menší tlak na dodržení termínů. Vláda se zatím k této variantě nechtěla vyjádřit.

Berlínský deník Der Tagesspiegel napsal, že v neděli 7. dubna už uplynulo 2500 dní od termínu 3. června 2012, kdy mělo být letiště se zkratkou BER otevřeno. Od té doby se v Braniborsku dvakrát konaly zemské volby, ale oddalování dokončení projektu pokračuje.

Jak vypadají německé problémové projekty. Čtěte reportáž týdeníku Euro:

Dodržení termínu na konci roku 2020 by se rovnalo zázraku, protože stavební práce by měly být skončeny již za několik týdnů, do července 2019, aby bylo dostatek času na testování provozu letiště, napsal deník.

Nedodělky vykazují stále bezpečnostní systémy v případě požáru letiště. Organizace TÜV, která testuje různé výrobky, ve své březnové zprávě uvedla, že je na letišti stále 2 932 významných nedostatků. Oproti roku 2014 to je sice pokrok, tehdy bylo hlášeno v rámci celého letiště až 66 tisíc chyb.

Problémem zůstává zejména požární poplachový systém, který sbírá informace z 23 tisíc požárních hlásičů. Elektroinstalace nesmí selhat ani v případě požáru. TÜV Rheinland chce začít s testováním už v červenci a teprve po kontrole, že všechny systémy pracují správně, vydá certifikaci, jež je nutná pro ukončení stavby, ke které má dojít v říjnu 2019. Aby se termíny stihly, nesmí už docházet k dalším prodlevám, časová rezerva už není.

Související články: