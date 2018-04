Po mnoho let to bylo dobře utajované státní tajemství. Německá vláda se od roku 2004 soudí u arbitrážního tribunálu s konsorciem firem Toll Collect o miliardy eur. Důvodem je opožděné spuštění mýtného systému pro nákladní auta. Původně to mělo být v roce 2003, konsorcium začalo s výběrem mýtného až na začátku roku 2005.

Co je přesně jádrem sporu, ale není známo, jednání se vedou za zavřenými dveřmi, napsal deník Süddeutsche Zeitung, který na aféru upozornil.

Jedinou známou skutečností jsou náklady německé vlády na právníky. Dosud se vyšplhaly téměř do výše čtvrt miliardy eur, ministerstvo dopravy uvedlo částku 244,6 milionů eur (6,2 miliardy korun).

Vláda požaduje po firmě Toll Collect ve dvou arbitrážích 9,5 miliardy eur (241 miliard korun), konsorcium naopak žádá po státu odškodnění ve výši 4,9 miliardy eur (125 miliard korun). Pro německou vládu to tak znamená nejdražší právní spor v historii Německa.

Jak se vybírá mýto v Česku:

Opozice v parlamentu žádá odtajnění celého sporu. „Téměř 250 milionů eur za právní zastupování. Jen toto ukazuje šílený rozměr katastrofy týkající se výběru mýtného,“ kritizuje vládu rozpočtový expert strany Die Linke Victor Perli.

Ani po více než 13 letech není podle něj vyjasněno, zda stát dluží miliardy eur na mýtném, nebo je tomu naopak. „Daňovým poplatníkům hrozí miliardové škody,“ zlobí se. Privatizace výběru mýtného se podle něj vůbec nepovedla, stala se jen „pseudo“ řešením.

Konsorcium je tvořeno firmami Deutsche Telecom, Daimler a francouzskou společností Cofiroute. Smlouva s vládou vyprší v srpnu. Perli žádá, aby se výběr mýtného vrátil do rukou státu. Vláda naopak počítá s dočasným převzetím na půl roku a přetvořením konsorcia tak, aby byl spor o miliardy eur ukončen. Následně by mohl být vybrán nový provozovatel na dalších dvanáct let.

Spor připomíná výběr mýtného v České republice. Ministr dopravy Dan Ťok chce, aby byl provoz po roce 2019 levnější. Dosud mýtné vybírá firma Kapsch, do nového tendru se přihlásili čtyři zájemci – kromě firmy Kapsch také slovenský výběrčí SkyToll, maďarský National Toll Payment Services a německá firma T-Systems. Zakázka na deset let má ČR přijít podle odhadu ministerstva až na 29 miliard korun. Někteří uchazeči ale nabídli zhruba poloviční cenu.

Mýtné se elektronicky vybírá od roku 2007, dosud se vybralo 88 miliard korun. Firma Kapsch zdůraznila, že náklady na provoz loni klesly na 15 procent z vybrané částky. Babišova vláda navrhla, aby mýtné bylo rozšířeno o 900 kilometrů silnic první třídy. Zvýšené výnosy by měly jít na opravy těchto silnic. Podle analýzy ministerstva dopravy ale nakonec může být mýto rozšířeno o další stovky kilometrů.

Záměr kritizuje kromě 400 dotčených obcí také Svaz průmyslu a obchodu, Hospodářská komora, Česmad Bohemia a asociace krajů. Nekoncepční krok zatíží drobné podnikatele a povede to k objíždění zpoplatněných úseků, tvrdí kritici.

Výběr mýta v ČR za posledních pět let (v mld. CZK) 2013 8,6 2014 8,7 2015 9,7 2016 9,9 2017 10,4

Zdroj: myto.cz

Dále čtěte: