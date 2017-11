„Mohu potvrdit, že jsme tento týden odeslali text dovolání,“ řekl serveru Neovlivní.cz jeden z Dalíkových advokátů Tomáš Gřivna. Bližší podrobnosti nechtěl bez souhlasu svého klienta zveřejnit.

Dalík, který patřil mezi nejbližší spolupracovníky expremiéra Mirka Topolánka (ODS), si má ve vězení odpykat pětiletý trest za případ související s nákupem obrněnců pandur. Soud vynesl pravomocný rozsudek nad Dalíkem na konci letošního července, kdy se kauzou zabýval podruhé. Původní čtyřletý trest zrušil Nejvyšší soud. Dalík byl tehdy okamžitě propuštěn z vězení, kde si z trestu odpykal zhruba sedm měsíců.

Podle trestního spisu si Dalík řekl v listopadu 2007 na neformální schůzce v pražské restauraci o peníze za to, že ČR bude pokračovat v nákupu pandurů. Po zástupci firmy Steyr, která obrněné vozy dodávala, podle obžaloby požadoval půl miliardy korun. Podle spisu předstíral, že má vliv na zakázku a také blízký vztah k představitelům české vlády, takže může ovlivnit jejich rozhodování.

Dalík vinu dlouhodobě odmítá. Soud ho poslal do vězení za to, že podváděl, když se ze zbrojařů pokusil vylákat peníze a uvedl je v omyl tím, že předstíral svůj vliv na členy vlády. Soud tak změnil původní právní kvalifikaci, podle které byl potrestán za to, že na schůzku šel pro úplatek určený pro někoho z vlády.

