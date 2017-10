Zpátky za mříže. Dalík musí do vězení nastoupit do 6. listopadu

Lobbista Marek Dalík by měl nastoupit do vězení nejpozději 6. listopadu. Uvedla to mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci. Dalíka budou v tento den očekávat v pražské ruzyňské věznici, kam se musí přihlásit nejpozději do čtyř hodin odpoledne. Má si odpykat pětiletý trest za případ související s nákupem obrněnců pandur.