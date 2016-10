Miroslav Výboh. Muž, na kterého v cele myslí Marek Dalík

„Já žádnou nabídku nepodával, ať to vezmeme doslova, nebo obrazně. Protože tu jim už dávno dal Miro Výboh na nějakých svých separátních schůzkách. Já jsem vlastně měl jen potvrdit, že on – Výboh – je ta správná osoba pro vyjednávání, což jsem udělal,“ řekl v rozhovoru pro týdeník Euro těsně před svým nástupem do vězení Marek Dalík.

Slova pak zopakoval i pár dní poté. A přidal další detaily. V rozhovoru pro magazín Neovlivni řekl, že úplatek 18 milionů eur, tedy téměř půl miliardy korun, sháněl jako odměnu pro Výboha, se kterým ho poprvé seznámil nynější poradce prezidenta Miloše Zemana Martin Nejedlý.

Miroslav Výboh, který je podle žebříčku Eura s majetkem 4,5–5,75 miliardy korun 58. nejbohatší podnikatel Česka a Slovenska, už zřejmě zásluhou Dalíka neprožívá klidné období. I Dalíkovy odpovědi ho totiž loni dostaly do hledáčku rakouské policie, která kauzu Pandur vyšetřovala po vlastní lince.

Ačkoli se vyšetřování bezvýsledně uzavřelo, o úlohách slovenského lobbisty se diskutuje dále. Dosud se mu přitom dlouho dařilo před médii skrývat. A dělal to chytře.

Vlivný zbrojař

Oficiálně totiž figuruje pouze ve dvou firmách. Je členem dozorčí rady společnosti AMW, která měla loni tržby 6,2 milionu eur, tedy asi 167 milionů korun. Podle obchodního rejstříku je dále společníkem obchodní firmy Willing, ačkoli podle deníku SME podíl prodal v roce 2012.

Záhadné statutární funkce jdou ruku v ruce s jeho podobně záhadným vlivem v politice. Podle slovenských médií totiž jde dlouhodobě o jednu z nejvlivnějších postav lobbistického byznysu.

Výboh vystudoval ekonomii se zaměřením na zahraniční obchod a cestovní ruch. Po revoluci začal dovážet zboží z Asie, kde vydělal první větší peníze a přesedlal na zbrojařský byznys.

Bez něj to nejde

Jeho společnost Willing, která na Slovensku zastupovala ruskou firmu RSK MiG, získala několik zakázek na ministerstvu obrany napříč všemi vládami. Podílela se třeba na opravách letounů MiG-29 a armáda od ní vícekrát nakupoupila i další vojenský materiál.

Zbrojní průmysl se záhy stal dominantou Výbohových aktivit. Jistý čas byl dokonce viceprezidentem Sdružení obranného průmyslu. Jeho jméno je na Slovensku synonymem lobbisty s kontakty na nejdůležitější lidí v byznysu a politice, bez jehož požehnání se pod Tatrami významnější obchod neuskuteční.

V minulosti se o Miroslavu Výbohovi polemizovalo ve spojitosti s novým vlastníkem stavebního gigantu Doprastav. Firma byla v problémech a bojovalo o ni několik známých jmen slovenských oligarchů. Výboh nakonec v zápisu obchodního rejstříku u této stavební firmy nikdy nefiguroval.

Spojka v energetice

Podle informací týdeníku Trend byl v pozici spojky, ať už jde o dostavbu jaderné elektrárny Mochovce nebo nedávný prodej Slovenských elektráren.

Také bývalý ředitel ČEZ Martin Roman se měl před lety setkat na téma výstavby nového bloku jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích s premiérem Slovenska Robertem Ficem za přítomnosti Výboha.

O nadstandardních vztazích vládní strany Smer-SD a Výboha vypovídá také lobbistova účast na kontroverzních státních cestách premiéra do Libye a Moskvy. Lidé z Willingu prý vládu doprovázeli také v Izraeli a sám Výboh se v roce 2013 zúčastnil plesu diplomatů na ministerstvu zahraničí.

Ficův přítel

Podnikatel je členem Rotary klubu ve Zvoleně, do nějž patří také významný člen Smeru Vladimír Maňka.

Nechtěné důsledky přátelství s Výbohem nakonec pocítil i slovenský premiér. Zatímco v roce 2013 vehementně popíral jakékoliv propojení podnikatele se stranou Smer-SD, po úniku informací o jeho účastí na neoficiálním setkáních s Mirkem Topolánkem už v roce 2014 rétoriku změnil.

„Pan Výboh je můj přítel a setkali jsme se jako přátelé. Dvacet let znám osobně tohoto člověka a já nebudu lidí zatracovat, jak to dělají někteří jiní,“ odpověděl na tiskové konferenci na otázku, jaký je jeho vztah s Výbohem.

Čtěte také: