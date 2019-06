Nabízí se říšská orlice. Uruguay musí prodat vylovený nacistický symbol

Vrak v rušných pobřežních vodách představoval riziko pro námořní dopravu. V roce 2004 skupina investorů za podpory uruguayské vlády začala s vyzvedáváním lodi z osmimetrové hloubky. Dva roky poté potápěči objevili 350kilovou orlici. Tu získala do vlastnictví vláda na základě legislativy z roku 1973, podle níž všechny vraky v uruguayských vodách patří státu, uvedl web Deutsche Welle.

Investoři chtěli již v roce 2006 nabídnout orlici a další artefakty v aukci. Proti plánu se ovšem postavila vláda. „Pro vystavování nacistických symbolů v muzeích existují etické limity, kdo tedy jsou potenciální kupci těchto předmětů, pokud ne neonacisté,“ řekl tehdy Miguel Esmoris, šéf vládní komise pro národní dědictví, listu The New York Times. „Nemáme nic proti tomu, aby si investoři vydělali, ale formálně se jedná o archeologické naleziště a my nemůžeme dovolit nelegální obchodování s historickými předměty,“ dodal Esmoris.

Německo posílá zahraničním esesákům důchod a proplácí lázně. Židovská rada je v šoku

Orlice byla krátce vystavena v Montevideu, kde ji zhlédly tisíce lidí. Židovské skupiny tehdy požadovaly zakrytí svastiky, kterou orlice svírá. V té době se k vlastnictví sochy přihlásilo Německo, což situaci značně zkomplikovalo. Vláda se ji následně rozhodla zapečetit a uložit do depozitáře.

Německý ministr zahraničí v roce 2010 požádal Uruguay, aby orlici neprodávala do soukromých rukou. „Chceme zabránit tomu, aby předměty z lodi a zejména nacistické symboly skončily na trhu s militáriemi,“ řekl stanici BBC.

V roce 2014 podnikatel Alfredo Etchegaray, který záchrannou operaci vedl, ocenil sochu na 15 milionů dolarů. Vyzval také vládu, aby nechala vyrobit repliku, originál prodala a o zisk se rozdělila. „Tímto způsobem bychom byli odškodněni a Uruguay by mohla dát svůj díl na vzdělávání, technologii nebo lepším vybavení námořnictva. Ale mít orlici v bedně neprospívá nikomu,“ řekl Etchegaray BBC. „Jsme v kontaktu s aukčními domy, které tvrdí, že tyto kontroverzní předměty se obvykle dobře prodávají,“ dodal podnikatel.

Podle rozhodnutí soudu musí být orlice prodána do 90 dnů, vláda si ponechala lhůtu pro odvolání.

