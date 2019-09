Česko má jít cestou jaderné a obnovitelné energie, myslí si domácnosti a firmy

„Firmy i lidé čistší energetické zdroje jednoznačně podporují. Zároveň ale požadují, aby vláda při dalších svých krocích dbala jak na zachování energetické bezpečnosti, tak i na zachování přijatelných cen elektřiny,“ uvedl dnes prezident komory Vladimír Dlouhý. Varováním pro Česko je podle něj sousední Německo, kde kvůli energetické transformaci v poslední době cena elektřiny rekordně stoupla.

Podle analýzy Hospodářské komory za posledních 11 let eurové ceny průmyslové elektrické energie včetně daní a poplatků vzrostly v Německu téměř o polovinu (47 procent), zatímco v Česku klesly skoro o čtvrtinu (23 procent). Německá středně velká firma ke konci loňského roku zaplatila za kilowatthodinu elektřiny 2,3krát více než stejně velká firma v ČR, tvrdí komora.

Komora uvedla, že na české i evropské úrovni budou v následujících měsících učiněna zásadní energetická rozhodnutí. Připomněla, že v Česku se mimo jiné blíží rozhodnutí o stavbě nových jaderných reaktorů, útlumem těžby uhlí se pak nově zabývá uhelná komise. Změna na nízkouhlíkovou energetiku musí být systematická, postupná a rozumně plánovaná, uvedly už dříve komora a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Podle průzkumu by Česko mělo i nadále využívat domácí zdroje energie. „To, že jsme dnes energeticky soběstační a máme dokonce výkonovou rezervu, je pro nás pojistkou pro případ, že by došlo k náhlým výpadkům výkonu, ať už z důvodu nucených odstávek elektráren, přičemž v posledních letech jich bylo z různých důvodů dost, či rozmarů počasí v případě obnovitelných zdrojů. Navíc to, že jsme exportérem elektřiny, je z geopolitického pohledu jedním z mála trumfů v českém rukávu,“ dodal Dlouhý.

Klimatolog Ač: Potřebujeme uhlíkovou daň a další systémové změny, sázet stromy nestačí

