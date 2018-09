Boj se změnou klimatu se vyplatí, tvrdí studie. Může přinést prý až 26 bilionů dolarů

Například prezident USA Donald Trump prohlásil, že jeho země odstoupí od pařížské dohody o klimatu z roku 2015, jinak by USA zatížil „obrovskou finanční a ekonomickou zátěží“.

Naproti tomu Globální komise pro ekonomiku a klima, jejímiž členy jsou bývalí premiéři, představitelé podniků a ekonomové, soudí, že existuje „bezprecedentní impuls“ k ekologičtějšímu růstu, který by podpořil pracovní místa a ekonomiky. Odvážná opatření v oblasti klimatu by mohla světové ekonomice kumulativně do roku 2030 přinést minimálně 26 bilionů dolarů v porovnání s obvyklým průběhem.

„Přechod na nízkouhlíkovou cestu je stále vnímám jako nákladná cesta,“ uvedla hlavní autorka studie Helen Mountfordová v rozhovoru s agenturou Reuters. „Touto zprávou se snažíme vrazit další hřebík do rakve těchto názorů,“ řekla.

Chytřejší investice do čistší energie, měst, potravin a využívání půdy, vody a průmyslu by mohly do roku 2030 vytvořit 65 milionů nových pracovních míst, což odpovídá pracovní síle Egypta a Británie dohromady, uvedla studie. Přesun od fosilních paliv k čistším zdrojům energie, jako je větrná a solární energie, by zabránil 700 tisícům předčasným úmrtím v důsledku znečištění ovzduší.

Klaus Čechům namluvil, že klima není problém. Výhody z oteplení nečekejme, říká sociolog Vidomus

Zpráva doporučuje, aby přední ekonomiky do roku 2020 nasadily vysoké poplatky za emise oxidu uhličitého. Reformy v oblasti dotačních opatření v odvětví energetiky spolu s vyššími cenami uhlíku by mohly do roku 2030 vytvořit příjmy ve výši 2,8 bilionu dolarů ročně.

Donald Trump, který pochybuje o tom, že skleníkové plyny jsou hlavní příčinou změny klimatu, a chce podporovat uhelný průmysl, prohlásil, že pařížská dohoda by mohla USA do roku 2025 připravit o 2,7 milionu pracovních míst. Studie však předpokládá, že ztráty pracovních míst v oblasti fosilních paliv mohou být více než kompenzovány růstem zaměstnanosti ve sféře obnovitelných zdrojů a stavebnictví.

Navzdory stávajícím opatřením pro zlepšení životního prostředí svět stále nedělá dost, aby zbrzdil růst teplot přinášejících více povodní, vln horka, požárů a zvyšování mořské hladiny, uzavírá zpráva.

