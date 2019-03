Na stopě vrahům: americkým policistům má pomáhat DNA na patronách

Americká policie hodlá systematicky využívat novou pomoc v boji proti vraždícím střelcům. Z prázdných nábojnic, jež zůstanou na místě činu, je možné získat DNA pachatele.

Dosavadní metoda utírání patron bavlnou měla pouze jednoprocentní úspěšnost. Nová metoda, jež byla vyvinuta v Nizozemsku v roce 2011, výrazně zvyšuje pravděpodobnost identifikace střelce. Jedná se o to, že se nalezená patrona po pachatelích trestných činů půl hodiny nechá vylouhovat v „koktejlu chemikálií“. „Jako byste chtěli nechat odmočit špinavé nádobí,“ popsala nový přístup kriminalistka Kristin Beyersová. Policie pak dokáže až v 34 procentech případů získat DNA pachatele. V 11 procentech případů už mají policejní složky zjištěnou DNA ve svých databázích.

Vyplývá to z výsledků práce policejního oddělení v kalifornském San Diegu, jež s novou metodou začalo v roce 2014. Od té doby poslali do speciální laboratoře tisícovku nábojnic. Tato praxe se nyní má rozšířit na celé území Spojených států, informuje server The Trace. Nalezená DNA umožňuje zvýšit objasněnost vražd.

Nový přístup má pomoci zlepšit boj se střelci zejména v amerických městech, kde dochází k přestřelkám v rámci ozbrojených šarvátek mezi gangy organizovaného zločinu. Protože po pachatelích většinou nezůstane mnoho stop, často jen prázdné patrony.

Výsledky policie v San Diegu zaujaly forenzní kriminalisty například v San Francisku nebo Miami. V Los Angeles plánují novou metodu používat ve svých laboratořích v následujících měsících. „V některých případech střelby jsou kulky a nábojnice jediné stopy po pachatelích, které máme,“ přiznal velící důstojník policie v Los Angeles Jeffrey Thompson. Identifikace DNA může být cenným vodítkem pro další vyšetřování.

Problémem ale může být zahlcení laboratoří důkazy. Na většině míst v Kalifornii čekají kriminalisté na výsledek tři měsíce nebo i déle. Nabízí se řešení, že laboratoře budou přednostně analyzovat případy, kdy jsou k dipozici důkazy pouze v podobě kulek a nábojnic.

I to může pro laboratoře znamenat spoustu práce. Vedoucí forenzních služeb chicagské policie Joseph Murphy tvrdí, že v některých případech na místě zločinu zůstane padesát i více prázdných nábojnic, které je třeba poměrně složitě analyzovat.

Celkově počet vražd loni v USA klesl o 4,5 procenta na 5 vražd na sto tisíc obyvatel. V České republice to je téměř desetkrát méně. Okolo 0,6 vraždy na sto tisíc obyvatel.

