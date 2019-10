Barbarství a právo silnějšího. Papež František varoval před riziky umělé inteligence

Hlava katolické církve uvedla, že technologie musí splňovat teoretické i praktické morální principy. „Pokud by se takzvaný technologický pokrok lidstva měl stát nepřítelem společného dobra, vedlo by to k nešťastnému návratu k barbarství, době ovládané právem silnějšího,“ řekl papež k umělé inteligenci. Zároveň vyjádřil obavy z toho, že umělá inteligence může šířit falešná data a manipulovat tak názory milionů lidí.

S podobnou opatrností se František staví také k robotizaci výroby. Jako pozitivum vidí to, že roboty zastanou namáhavé či opakující se činnosti, zároveň se ale obává o zachování pracovních míst. Pokud je pokrok doprovázen vizí obecného blaha, svobody a zodpovědnosti, může být díky němu svět lepším místem k životu, uzavřel papež optimisticky.

Konference s názvem Obecné blaho v digitální éře se zúčastnili zástupci společností Facebook, Mozilla nebo Western Digital a také zástupci církve, křesťanští etikové či státní regulátoři. Podle Vatikánu se výsledky konference mohou stát základem pro příští papežskou encykliku. Církev obdobně postupovala i v případě klimatického dokumentu Laudato Si, který nejprve prodiskutovala s vědci, připomněl web BusinessInsider.com.

Policie ve službách Amazonu: strážníci propagují Bezosovy kamery

Vatikán se snaží držet krok s technologickým pokrokem a jeho dopady na lidstvo. Například již dříve ve spolupráci se společností Microsoft vypsal mezinárodní soutěž na téma etiky a umělé inteligence. Tématu se věnuje zejména Papežská akademie pro život.

„Zdůraznili jste význam technického výzkumu, je to dobrý dar od Boha,“ řekl arcibiskup Vincenzo Paglia, který stojí v čele akademie. „Ve chvíli kdy se staneme příliš podobnými počítačům, hrozí konflikty, nebezpečí, někdy až otroctví,“ varoval Paglia před uspěchaným pokrokem.

