Políčeno na filtry pevných částic: měření emisí v Česku zpřísní, za hranicemi hrozí vysoké pokuty

Od října se v České republice zpřísňuje měření emisí, auta s vysokou kouřivostí neprojdou kontrolou. Týká se to vozů s naftovým motorem, která nemají v pořádku filtr pevných částic. Závada se bude muset do 30 dnů odstranit a auto bude muset znovu projít prohlídkou. Policie od 1. října bude moci při silniční kontrole auto poslat na okamžitou technickou prohlídku do vzdálenosti 8 kilometrů. V Rakousku vymontovaný filtr pevných částic znamená pokutu až 5 tisíc eur (128 tisíc korun).