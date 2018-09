Nový klimatický alarm: spalovací motory musí do sedmi let zmizet z nabídky

Pokud chce evropský automobilový průmysl plnit klimatické cíle z Paříže a nezvyšovat uhlíkovou stopu v atmosféře, musí co nejrychleji přejít na bezuhlíkové zdroje pohonu automobilů. K tomuto závěru dospěli odborníci z německého institutu pro koncepce vozidel při centru pro letectví a kosmonautiku DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) ve Stuttgartu.

Zkoumaly se dva scénáře. Pokud by měl být splněn cíl, že se globální průměrná teplota Země nezvýší o více než 1,5 stupně Celsia oproti období před průmyslovou revolucí s pravděpodobností na 66 procent, musí automobilky přestat prodávat auta na benzin a naftu po roce 2025. Hybridní auta musí zmizet z prodeje od roku 2030. Podíl starších aut s motory na fosilní paliva musí na silnicích rychle klesat, poslední by měly z ulic zmizet do roku 2045, uvedlo centrum.

V případě splnění cíle s pravděpodobností na 50 procent by automobilky měly přestat prodávat nové vozy se vznětovými a zážehovými motory do roku 2030, hybridní pohony v roce 2037. Auta se spalovacími motory by pak měla přestat jezdit v roce 2050. Studie propočítávala scénáře týkající se vozových parků v zemích Evropské unie, Norska a Švýcarska.

Naléhavě činit potřebné kroky

„Oba scénáře zdůrazňují mimořádnou naléhavost, aby se toto téma začalo řešit a byly přijaty všechny dostupné kroky,“ řekl k výsledkům analýzy vedoucí výzkumu Bent van den Adel. Pokud bude pokračovat současný stav bez změny, objem vypouštěného CO2 v osobní dopravě bude vyčerpán do pěti let s pravděpodobností 66 procent.

„Emise oxidu uhličitého z automobilů musí začít klesat co nejdříve,“ zdůraznil ředitel institutu pro koncepce vozidel při DLR Horst Friedrich. Automobilky musí začít urychleně prodávat elektromobily ve velkém objemu, aby se vozový park obměnil, dodal.

Pokud by měl být splněn cíl maximálního růstu globální teploty o dva stupně, evropské automobilky i společnost získají deset let navíc, aby se mohla připravit potřebná opatření, vysvětlil Friedrich.

Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu souhlasil s přísnějším omezením, že emise oxidů uhlíku u osobních vozidel a dodávek klesnou do roku 2030 o 45 procent. Automobilový průmysl tvrdí, že je tento požadavek nereálný a poškodí růst ekonomiky a zaměstnanost.

