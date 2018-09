Dřevo jako uhlíkově neutrální zdroj? Brusel může způsobit masivní kácení lesů

Lesy fungují jako přirozený lapač oxidu uhličitého, díky čemuž čistí vzduch a zpomalují globální oteplování. Evropská unie dosud stála v čele boje proti klimatickým změnám. Nová směrnice EU o obnovitelné energii ale může z Bruselu naopak udělat v očích ekologů nepřítele číslo jedna. Směrnice mimo jiné počítá s tím, že dřevo je uhlíkově neutrální palivo a může se počítat do obnovitelných zdrojů energie.

Vědci v časopisu Nature poukazují na to, že Evropský parlament souhlasil s tím, že se při navyšování podílu obnovitelných zdrojů na energetickém mixu do roku 2030 může využívat i dřevo jako nízkouhlíkový zdroj. Námitka osmi stovek odborníků, že takové opatření povede k urychlení klimatických změn, nebyla vyslyšena.

Lidstvo si pod sebou řeže větev

Klimatolog Jean-Pascal van Ypersele z univerzity v Lovani tvrdí, že riziko masivní deforestace na celé planetě je extrémně vysoké v důsledku uplatňování směrnice z Bruselu. „Znamená to, že lidstvo řeže větev, na které sedí,“ zdůraznil pro britský The Guardian.

Vytvoří to podle něj tlak na to, aby se těžilo dřevo, které se bude spalovat v elektrárnách v Evropě. „Přispěje to k ničení lesů, je to katastrofa,“ dodal. Ohroženy jsou například pralesy v Brazílii nebo Indonésii.

Myšlenka využívání dřeva jako uhlíkově neutrální varianty pro výrobu elektřiny je založena na tom, že za každý pokácený strom se vysadí nový. Než ale nový porost doroste do stáří současných lesů, bude to trvat několik generací, upozorňují odpůrci této varianty.

Trojnásobná koncentrace skleníkových plynů

Nahrazení fosilních paliv (ropa, uhlí, zemní plyn) dřevem při výrobě elektřiny by znamenalo dvojnásobné až trojnásobné zvýšení koncentrací oxidů uhlíku v atmosféře, napsali vědci.

„Existuje velké riziko, že to bude znamenat zvyšování emisí, aniž dojde ke snížení produkce skleníkových plynů,“ připustil nejmenovaný bruselský úředník. Podle něj politici nepochopili, že spalování dřeva může znamenat kritickou chybu pro klimatickou politiku EU. Unie si vytkla cíl, že do roku 2030 se využívání obnovitelných zdrojů zvýší v energetickém mixu dvojnásobně na 27 procent.

