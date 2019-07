Americká vojenská loď v Hormuzském průlivu sestřelila íránský dron, oznámil Trump

Trump řekl, že íránský dron se přiblížil k výsadkové lodi USS BOXER, čímž ohrozil bezpečnost nejen plavidla, ale také posádky. Prezident uvedl, že Američané před sestřelem, který označil za obrannou akci, opakovaně vyslali k íránskému bezpilotními stroji výzvy, aby se vzdálil.

Vztahy mezi Spojenými státy a Íránem jsou dlouhodobě vypjaté, mimo jiné i kvůli jadernému programu Teheránu. Íránské gardy navíc na konci června sestřelily v oblasti americký dron. Podle Teheránu se tak stalo v prostoru nad íránskými vodami, USA ale trvají na tom, že dron byl v mezinárodním vzdušném prostoru.

Američané za sestřelený dron plánovali odvetný úder, ale Trump ho odvolal, protože by při něm umírali lidé. „Deset minut před úderem jsem to zastavil, protože by to bylo neúměrné oproti sestřelení nepilotovaného dronu,“ uvedl tehdy prezident.

Washington chce po Evropě přísnost vůči Íránu. Americké firmy tam čile obchodují

Dále čtěte:

Washington dráždí Čínu. Vyzbrojí Tchaj-wan i další spojence v Asii

Reakce na spory s Íránem: USA vyšlou na Blízký východ dalších tisíc vojáků

Írán oficiálně přestal plnit části jaderné dohody. Limity na obohacení uranu zatím dodrží

Trump vyhrocuje spor s Íránem. Pohrozil mu zničením

Válka na dohled: komu slouží útoky na tankery v Ománském zálivu