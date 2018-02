Agrární komora: zástřelné za divočáky by mělo být celorepublikové

„V myslivecké komisi Agrární komory doporučujeme, aby se zástřelné vyplácelo po celé republice,“ řekl týdeníku Euro Záhorka v reakci na přemnožené stavy černé zvěře v Česku a skutečnost, že na Zlínsku se mezi divočáky rozšířil africký mor prasat. „Jediná možnost, jak riziko afrického moru snížit, je snížit stav divokých prasat na minimum,“ dodal Záhorka. Podle ministra zemědělství Jiřího Milka by populace divočáků v Česku měla klesnout až o 90 procent.

Pro zavedení celorepublikového zástřelného se už dříve vyslovila i Českomoravská myslivecká jednota. V současnosti dostávají peníze pouze lovci v oblasti zamořené africkým morem. V okrese Zlín je to osm tisíc korun za prase nad padesát kilogramů, do 50 kilo dostane střelec čtyři tisíce korun. V zóně intenzivního odlovu, které platí zhruba od polské hranici k dálnicí D1, je to dva tisíce korun.

Vedle toho mají nárok na kompenzaci od jednoho do 3,2 tisíce korun i provozovatelé honiteb, kteří dopraví mrtvé prase do kafilérie. Stát vyplácí za uhynulého divočáka také nálezné od dvou do pěti tisíc korun. V souvislosti s rozšířením choroby za pachové a elektrické ohradníky stát zvýšil kompenzace koncem ledna.

Podle Záhorky však není ani tolik důležité, jak vysoká by odměna byla. Má jít především o motivační opatření pro myslivce. Dosavadní zkušeností ukazují, že finanční odměna může být účinná.

Státní veterinární správa (SVS) po část loňského roku vyplácela za zastřelené prase tisíc korun po celém Česku. Formálně však nešlo o „zástřelné“, ale „vzorkové“. Opatření totiž souviselo s monitoringem Aujeszkyho choroby, která je pro prasata neškodná, přenáší se však na lovecké psy. Odměnu pak myslivci získávali za odevzdání vzorku veterinářům. Šéf SVS Zbyněk Semráda přitom přiznává, že cílem akce nebylo jen prověřit rozšíření Aujeszkyho choroby v Česku, ale právě i snížit stavy prasat.

SVS měla na monitoring vyčleněno 50 milionů korun a s koncem loňského roku akci ukončila. Myslivci odevzdali téměř 60 tisíc vzorků. Mezi roky 2012 až 2016 se přitom počty ulovených prasat pohybovaly mezi 152 až 186 tisíci kusy ročně. Zhruba třetina myslivců tak byla při odstřelu motivována i finanční odměnou.

