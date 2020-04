Slevy Mutumutu.cz vám umožní ušetřit náklady na životní pojištění

Nové technologie mění i tak zdánlivě zkostnatělý business, jakým je životní pojištění. S využitím moderních technologií totiž jako klient pojišťovny umíte dokázat, že se o své zdraví staráte lépe než jiní. A na trhu je už i životní pojištění, které vás za zdravý životní styl odmění – Mutumutu.cz.

Zdravá sleva na životní pojištění v Mutumutu

I tak se dá nazvat skvělý nápad, na základě kterého nás tento mladý a dynamický produkt životního pojištění, Mutumutu.cz, motivuje žít zdravěji. Jde o první životní pojištění, které své pojištěnce odměňuje za zdravý životní styl. Proč to dělá, je zřejmé. Čím zdravěji žijeme, tím méně nám pojišťovna musí platit. Takže je to vlastně věc výhodná pro obě strany. Slevy na pojištění přitom mohou činit až úctyhodných 30 %. A vše pouze za to, že budeme žít zdravě.

Nekouříte? Hned jste ušetřili 5 % na pojistném. Chodíte na preventivní lékařské prohlídky? Dalších 5 % odměna. No a nejvíce dostanete tehdy, když malinko rozhýbete kostru. Kdo chodí pěšky, běhá, nebo jezdí na kole, na toho čeká hned sleva 20 %.

Ptáte se, jak si tohle vše Mutumutu ověří?

Pokud jde o preventivní prohlídku, na tu máme u svého lékaře nárok zdarma jednou za dva roky. Mutumutu stačí zaslat potvrzení o jejím absolvování.

U kouření se vás pojišťovna jednou ročně zeptá, jestli nekouříte. Pokud ne, stvrdíte fakt čestným prohlášení.

Zábava a pořádná úspora ale začíná u odměny za pohyb. Aktuálně se odměňuje chůze, běh a cyklistika. Jenom u těchto aktivit se ale zůstat nemá. Mutumutu plánuje přidat fitness, jógu, plavání, a i další sporty. Podle vašeho výkonu jste odměňováni od 5 do 20 %. Tyto aktivity se měří pomocí chytré mobilní aplikace. Funguje na mobilu i na chytrých hodinkách. A dokonce i ty vám Mutumutu nabízí.

Nejen v odměňování za životní styl se Mutumutu chlubí přívlastkem „první životní pojištění“

Je totiž prvním životním pojištěním, které přišlo s tím, že vám po dvou měsících výpadku příjmu po úrazu, nebo při nemoci, začne vyplácet rentu. Stát vám přitom dává pouhých 60 %, vy však musíte zaplatit 100 % složenek. Jako OSVČ nemusíte dostat nemocenskou vůbec žádnou, pokud si neplatíte nemocenské pojištění. Mutumutu proto umí vytrhnout trn z paty při dlouhodobém výpadku příjmů.

A v čem je „životko“ od Mutumutu, jehož garantem je mimochodem Komerční pojišťovna, ještě unikátním? Jako první životní pojišťovna uznává všechny diagnózy spojené s bolestí zad. Když kvůli zádům nemůžete vydělávat, pojišťovna platí. A jde o odvážný tah vstřícný ke klientům. Vždyť na bolesti zad si stěžuje až 80 % populace.

Velké výhody, minimalistická smlouva

A co je na tom všem nejúžasnější? Že se všechny tyto podmínky vešly na dvoustránkovou smlouvu. Protože přesně tak dlouhá smlouva o životním pojištění Mutumutu je. Žádné kličky, žádné ukryté výjimky. Prostě stručně a jasně vše na dvou stranách.

Pokud jste až doposud s uzavřením životního pojištění váhali, změňte to

Mutumutu.cz je pojištění s mladistvým duchem, pro singles i rodiče. Zajistit se proti nenadálým událostem a výpadkům příjmů, jako je pracovní neschopnost delší než dva měsíce, invalidita a smrt, není vůbec špatné. Díky Mutumutu zaplatíte účty včetně hypotéky, i zajistíte rodinu. Je to pojistka, se kterou se lépe žije, protože nemusíte tolik myslet na nejhorší. Navíc nás motivuje ke zdravému životnímu stylu, což je k nezaplacení. Podívejte se na kalkulačku životního pojištění Mutumutu a spočtěte si, kolik vás bude měsíčně stát.

