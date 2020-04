Křehký je svět řízený politiky

Při každé nové krizi si znovu uvědomím rozdíl mezi státníkem a politikem. Při každé nové krizi si uvědomuji, jak nešťastně křehký je svět, který řídí politici. A je mi smutno za mé děti.

Rozdíl mezi státníkem a politikem je hmatatelný. Politik svá rozhodnutí činí tak, aby se zalíbil voličům, a zvýšil svou popularitu a tím šanci na další zvolení. Politikovi jeho názor vytváří PR tým a průzkumy veřejného mínění. Státník na rozdíl od politika dokáže činit rozhodnutí, kterými nepomůže své oblibě, ale jsou prospěšná státu. Rozhodnutí ve prospěch státu, či ve prospěch vlastní popularity, činí rozdíl mezi státníkem a politikem.

Většina obyvatelstva je vyděšená. Pasivní konzumace dobře vybraných zpráv vytvořila náladu apokalypsy. Dávno si mnozí odvykli kriticky přemýšlet, a reálně zvažovat rizika. Strženi davem činí závěry neracionální a neproporční situaci, které čelíme. Státník by vysvětloval, uklidňoval, hledal rozumnou střední cestu. Politik uspokojí poptávku. Vyděšenému obyvatelstvu přinese rázné kroky. Jak vlna za vlnou jedno extrémní rozhodnutí za druhým. Extrémnost kroků přináší občanům pocit silného vůdce a správného boje. Čím extrémnější kroky to jsou, tím více chlácholí vyděšené. Ještě elektřinu bychom mohli vypnout.

Průměrně chřipkou každý rok onemocní dva miliony Čechů. V chřipkové sezóně 2017/2018 zemřelo na čistou chřipku v Česku 267 lidí. Dalších cca 1 500 lidí zemřelo na jinou vážnou nemoc chřipkou komplikovanou. Na rakovinu v roce 2017 zemřelo v Česku 27 320 lidí.

Je pravděpodobné, že chřipka připraví letos o život více spoluobčanů nežli Covid-19. A je zcela jisté, že rakovina vezme za jeden rok život více lidem, než by vzal Covid-19 za sto let. Přesto se zdá, že chřipka i rakovina něco dělají špatně. Nedokáží na sebe navázat ani zlomek podobného zájmu, jaký vyvolal současný vir.

A tak v chřipkové epidemii 2017/2018 děti chodily do škol, tatínkové mohli k porodu, hrála se fotbalová liga a hokejoví Indiáni váleli podporováni plným stadionem lidí. Politici si chřipkové epidemie ani rakoviny nevšímali. Nebyly v televizi, a nebylo se tedy na nich, jak zviditelnit.

Covid-19 má zajímavý marketingový trik. Pokud někdo s rakovinou dostane chřipku a zemře, je za příčinu úmrtí označena rakovina. Pokud zemře 95letý muž s rakovinovými ložisky v celém těle nakažený koronavirem, je za příčinu úmrtí ve statistikách uvedený Covid-19. 90 % mrtvých v Itálii mělo jinou vážnou nemoc. Přesto se jako důvod úmrtí uvádí koronavirus. Bohužel, víme už dávno, že se statistikou se dá čarovat. Každý vidí, co vidět chce. A mnozí znuděni svými životy chtějí právě teď prožívat svou malou apokalypsu.

Nezávidím politikům dnešní dny. Poptávka občanů po rázném gestu, a snaha vytěžit ze situace pozitivní mediální obraz, vehnal politiky do extrémních řešení. Do řešení, které si však náš stát může dovolit spíše dny než měsíce. Do řešení, které bude muset skončit dávno předtím než Covid-19.

Lékaři mají krásnou etickou zásadu. Nepouštějí se do léčby, výsledkem, které by byla horší kvalita života než před jejím zahájením. Než se lékař pouští do léčby, zvažuje zisky a ztráty. Lékař neléčí pro svou popularitu, ale pro snahu pomoci. Může si tak dovolit luxus racionálního uvažování.

Myslím zcela upřímně, že extrémní opatření, která jsme v Česku zvolili, je léčba, kde ztráty převyšují zisky. Tedy léčba neetická. Obávám se, že přehnaná neproporční opatření zcela zdevastují celé obory a hluboce poškodí třetinu firem. Mnoho lidí skončí v exekucích, které budou roky splácet. Lidé, kteří jsou dnes v produktivní části života ztratí velkou část produktivních let sanováním ztrát, které jsme teď za několik dní vytvořili. Zhoršený výsledek produktivních let u těchto lidí zhorší i podmínky jejich roků důchodových. Tedy několika dny změníme mnoha lidem celý život.

Co je nejhorší, až tato opatření skončí, vir zde stále bude. Ničemu jsme neutekli. Vrátíme se do bodu nula, v jakém jsme byli před devastací ekonomiky. Jen stát bude o dvě stě miliard chudší a firmy slabé. Jak si před velkou bitvou pustit žilou, abychom do této doby přicházeli oslabeni.

Závidím státům, které dokáží se stejným virem a pandemií bojovat inteligentně. Severské státy, Jižní Korea, ale i Německo si vede vcelku dobře. Úspěšné státy nezavřely zemi do karantény. Zvolily mnohem více proporční systém. Každého s podezřením hned testují, (v Česku na testy mnozí čekali 8 dní), výsledky provedených testů mají v řádu hodin (v Česku na výsledky testů čekáme 5 dní), pokud objeví pozitivní test, okamžitě detailně zmapují, s kým se dotyčný potkal. Obvykle to bývá do 30 lidí. Těchto 30 lidí hned zavírá do karantény na 10 dní, provádí rychlé testy každého z nich a případné další trasování, pokud by test byl pozitivní.

V Česku průměrně přibývá 150 nakažených denně. Pokud by se každý potkal se 30 lidmi, uzavřeme na deset dní do karantény 4 500 lidí každý den. Za deset dní budeme tak mít v karanténě 45 000 lidí. Od jedenáctého dne přestane tento počet růst, když prvé z karantény pustíme. Inteligentním přístupem bychom omezili život 45 000 lidem a nedotkli bychom se ekonomiky. Místo inteligentního přístupu jsme v Česku zvolili silná gesta a karanténou postihli deset milionů lidí.

Děsím se světa, který řídí politici místo státníků. Děsím se světa, kde politici surfují na nízkých pudech občanů místo, aby je povznášeli výše. Děsím se světa, kde si z malého problému dokážeme svým nerozumem vytvořit velký. Děsím se křehkosti našeho světa řízeného politiky.

Přeji vám přátelé pevné zdraví, optimismus. Přeji vám ať nám budoucnost přináší také nějaké státníky vedle mnoha těch politiků.

David Mencl, ředitel společnosti Ekonomické stavby