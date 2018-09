Výnosné modré zóny: Praha rozdělí radnicím 156 milionů korun vybraných z parkování

V první městské části bylo vybráno zhruba 148,5 milionu korun a radnice tak dostane asi 55,5 milionu. Praha 1 byla první částí, kde byly v minulosti zóny zavedeny. Druhou nejvyšší částku vybralo město v Praze 2, a to asi 102,5 milionu.

Nejvyšší částky vybraly radnice z prodejů parkovacích oprávnění a v parkovacích automatech. Vyšší příjem z automatů než prodeje parkovacích povolení měly Praha 2, 5, 7 a 8. Nejvyšší rozdíl mezi příjmy byl v Praze 2, kde do automatů dali řidiči bezmála 64 milionů, zatímco za karty necelých 38 milionů.

V samotných parkovacích automatech bylo vybráno asi 276 milionů korun. Nejvíce to bylo v Praze 1, kde částka dosáhla více než 70 milionů korun. V první městské části si řidiči rovněž koupili nejvíc parkovacích oprávnění, a to za asi 76,2 milionu korun.

Mezi náklady je započítán například výdaj na provoz výdejen parkovacích oprávnění nebo náklady na správu zón. Rezidenti si mohou parkovaní zaplatit na rok, půlrok nebo si pořídit čtvrtletní povolení. Senioři nad 65 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP-P platí 365 korun ročně. Majitelé elektromobilů platí stokorunu.

Náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) uvedl, že v budoucnu by mohl vzniknout například fond dopravy, z kterého by Praha přispívala na řešení parkování v Praze. Do fondu by město dávalo peníze vybrané z parkování. Zda a jestli vznikne, neřekl.

Část pražských městských částí, kde fungují parkovací zóny, by uvítala jejich úpravu či rozšíření. Například Praha 6 by chtěla rozšířit zóny na celé své území, stejně jako Praha 5.

První regulace parkování začala v 80. letech 20. století fungovat v Praze 1. Tzv. modré zóny byly poprvé zavedeny v roce 1996 v části Prahy 1. Následně byly rozšířeny na celou Prahu 1, 2, 3 a 7 a část Prahy 16. Samy si je provozují radnice Prahy 13, 16 a 22. V Praze 13 a 16 se parkovné neplatí. Loni v červenci se rozšířily na Prahu 4. V minulosti o nich uvažovala Praha 9, kde zatím zavedeny nebyly.

Příjmy parkovacích zón (v korunách): Městská část Příjmy celkem Praha 1 148 490 620 Praha 2 102 480 140 Praha 3 61 977 426 Praha 5 48 199 680 Praha 6 67 549 020 Praha 7 48 413 730 Praha 8 43 896 610 Celkem 521 007 225

