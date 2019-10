UNESCO varuje, že Prahu zanese do seznamu památek v ohrožení. Kvůli výškovým stavbám

Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) je předčasné mluvit o tom, že by se centrum Prahy mohlo dostat na seznam ohrožených památek UNESCO. Se světovou organizací se vede jednání a situace se dá zvládnout, řekl dnes Zaorálek novinářům ve Sněmovně. Podle komisařů UNESCO, kteří na jaře navštívili Prahu, město i český stát málo chrání hodnoty, pro které byla historická část Prahy na seznam světového dědictví zapsána.



Zaorálek připomněl, že vyjádření světové organizace přišlo na základě jarní monitorovací návštěvy komisařů v Praze. „UNESCO bude teď čekat na to, jakým způsobem budeme reagovat. Záleží na tom, jak se vypořádáme s jejich výhradami, bude probíhat další hodnocení,“ řekl. „Celý výsledek jednání může přijít na program UNESCO někdy v příštím roce,“ doplnil.



Zaorálek odmítl možné srovnávání situace Prahy s vývojem v Drážďanech, které UNESCO v roce 2009 vyškrtlo ze seznamu světového dědictví kvůli stavbě mostu přes Labe. „V tuto chvíli nejde o to, že by se tu mělo zopakovat něco podobného, jako se stalo v Drážďanech. Tam si udělali referendum, odhlasovali, že chtějí most, a UNESCO to respektovalo, že se rozhodli, že jdou jinudy. Taková v Praze situace není, my se v Praze chceme dohodnout,“ řekl ministr.



Podotkl také, že některá města zařazená mezi světové dědictví jsou na tom v současnosti hůř než Praha. Na seznamu světového dědictví v ohrožení jsou z evropských míst například Vídeň, Liverpool a byzantské chrámy v Kosovu.