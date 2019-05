Nejodlehlejší "hotel" na světě Autor: Google Maps

Už jen vyslovit jméno osady, v níž se tento hotýlek, respektive penzion nachází, vyžaduje notnou dávku úsilí. Ittoqqortoormiit je vesnička s asi 450 obyvateli ležící na východě Grónska v oblasti největšího a nejširšího fjordu na světě. Místní tu jedí to, co si zrovna uloví, a letadlo s poštou sem létá každé dva měsíce. Ovšem i to má pochopitelně své kouzlo. A ocení ho zejména ti, kteří prahnou po tom být alespoň na chvíli stranou od veškeré civilizace. Ostatně, dál už to snad ani nejde.