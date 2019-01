Tramvají až do Zdib. Praha chce prodloužit trať z Kobylis

„Projekt je prioritní, má už i souhlasné stanovisko městské části Praha 8, takže to je určitě jedna z tratí, které plánujeme realizovat,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Potvrdil také spolufinancování ze strany Středočeského kraje, se jehož zástupci už nové vedení Prahy jednalo.

Součástí trati má být vybudování dvou záchytných parkovišť. První bude na okraji Zdib a mělo by pojmout 420 aut. Druhé parkoviště s 840 místy bude na konci trati v nedalekém Sedlci, kde vznikne také tramvajová smyčka. Samotná trať by měla vést ulicí Ústecká, jejíž šířka to podle projektu umožňuje.

Cílem je zlepší napojení severu Středočeského kraje na hlavní město. V současné době je spojení hromadnou dopravou zajištěno autobusy, které však již kapacitně nedostačují. „Dalším důvodem připravované výstavby trati je je omezení počtu automobilů jedoucích ze Středočeského kraje do Prahy a jejich zachycení již na periferii na novém parkovišti P+R u dálnice D8,“ píše se v dokumentu dostupném v databázi EIA. Řidiči, kteří nechají auto v Sedlci, by se po vybudování tramvaje měli dostat na metro Kobylisy za méně než 10 minut, do centra metropole pak za půl hodiny.

Hlavní město plánuje i další rozšiřování tramvajové sítě. Podle náměstka Scheinherra patří mezi prioritní nové tratě na Václavské náměstí, do Libuše a do Slivence. V souvislosti s lepším napojení Středočeského kraje se v minulosti mluvilo i o tratích do Průhonic a Jesenice, které jsou také součástí strategie rozvoje tramvajových tratí do roku 2030. Tu zpracoval pražský dopravní podnik a zahrnuje stavbu tří desítek tratí.

