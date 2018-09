V Belgii šest měsíců, v Praze sedm let. Stavbu bytů brzdí byrokracie

Hlavní příčinou růstu cen bytů v Praze je velká byrokracie při povolování nové výstavby. Zatímco v Belgii trvá proces povolování nového developerského projektu šest měsíců, v Praze je to v průměru sedm let. Nabídka tak nestačí reagovat na příliv obyvatel, kterých v letech 2006 až 2016 do Prahy přibylo 100 tisíc. Dalšími důvody růstu cen bytů jsou inflace nebo růst mezd. Naopak vliv Airbnb na ceny se neprokázal. Vyplývá to z výsledků studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA).