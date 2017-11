S největší pravděpodobností by už příští týden měla rada města odsouhlasit výměnu zhruba dvaceti procent akcií, které v Pražských službách drží AVE z uskupení Daniela Křetínského Energetický a průmyslový holding (EPH). Město mu za to dá svůj zhruba čtvrtinový podíl v Pražské teplárenské. Křetínský Praze na základě znaleckých posudků doplatí částku, která by měla překročit miliardu korun.

Po letech se tak konečně vyřeší patová situace, kdy radnice nebyla v Pražských službách stoprocentním pánem, což jí komplikovalo například zadávání zakázek firmě tzv. in-house, tedy bez výběrových řízení. Zároveň jí minoritní podíl v Pražské teplárenské neumožňoval zásadně ovlivňovat dění v této firmě.

Čtěte:

O vyřešení pro město komplikované majetkové struktury Pražských služeb se pokoušelo už minulé vedení města výkupem minoritního podílu. Ten na poslední chvíli prodal majitel – firma registrovaná na Kypru – společnosti AVE. Daniel Křetínský se potom pokoušel získat podíl Prahy nebo malešickou spalovnu, což ale město dlouhodobě odmítá. Křetínský naopak potřeboval souhlasy města pro své plány v teplárenské. Výměna akcí se tak jeví jako kompromisním a elegantním řešením pro obě strany, které nenapadala ani opozice.

Praha zároveň dlouhodobě plánuje vytvořit městský holding, kam by převedla strategické firmy, které vlastní. Ani jedna ze stran obchodu nechtěla informaci Euro.cz komentovat. Transakci musí posvětit také zastupitelstvo, což by se mělo stát ještě tento měsíc.