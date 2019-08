Praha 6 zakryla sochu maršála Koněva. Chce ji tak prý ochránit před útoky vandalů

„Stavíme lešení, abychom sochu ochránili před dalšími vandalskými útoky. Je to v tuto chvíli nejúčinnější řešení. Nejsme apriorně proti tomu tady sochu mít, ale nejsme schopni ji efektivně ochránit,“ řekl Šrámek.

Socha byla v minulosti několikrát poškozena, naposledy byla polita minulý týden červenou barvou. Ruské velvyslanectví ostře odsoudilo pomalování pomníku a označilo to za barbarský čin a urážku památky vojáků Rudé armády. Ruské ministerstvo zahraničí pak kvůli kauze povolalo chargé d'affaires českého velvyslanectví v Moskvě a vyjádřilo důrazný protest proti zhanobení pomníku. Česká diplomacie sdělila, že nemůže do věci samosprávy zasahovat.

Socha bude podle mluvčího Prahy 6 zakryta do doby, než se rozhodne, co s ní dál. O jejím osudu budou jednat 12. září zastupitelé Prahy 6. „Není to ale tzv. deadline, do kterého bude jasno. Ozvali se nám již dva zájemci, kteří by ji chtěli do svých muzeí. Uvidíme, jak se diskuse vyvine,“ řekl Šrámek. Starosta Ondřej Kolář (TOP 09) sochu v uplynulých dnech nabídl ruskému velvyslanectví, aby ji umístilo do své zahrady. Podle Šrámka zatím ambasáda radnici vyjádření k nabídce neposlala.

Praha 6 loni k 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa odhalila u sochy tabulku s doprovodným textem. Ten popisuje roli Koněva v roce 1945, kdy osvobozoval Československo od nacistů, v roce 1956, kdy řídil potlačení maďarského povstání, v roce 1961, kdy se jako velitel skupiny sovětských vojsk podílel na řešení berlínské krize výstavbou berlínské zdi i v roce 1968, kdy údajně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem sovětských vojsk do Československa. Ruská ambasáda v Česku v uplynulých dnech uvedla, že vandalský čin zavinila i radnice Prahy 6 tím, že na něj tabulku umístila.

Ondřej Stratilík ( Autor: Euro )

Vedení magistrátu se letos rozhodlo, že nevrátí na Staroměstskou radnici pamětní desku k osvobození Prahy maršálem Koněvem. Také to vyvolalo kritiku ruské strany.

Koněv (1897 - 1973) byl odveden do armády za první světové války. Po bolševické revoluci se dal do služeb nového komunistického Sovětského svazu. V padesátých letech stal hlavním velitelem spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy.

Koněvova socha v nadživotní velikosti stojí v Bubenči. Odhalena byla 9. května 1980 a je dílem sochaře Zdeňka Krybuse a architekta Vratislava Růžičky.

