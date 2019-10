Odveta za vypovězení smlouvy s Pekingem. Čína zastaví financování Slavie, tvrdí Zeman

„Čína reaguje některými odvetnými opatřeními, mimo jiné některé letecké linky, které měly směřovat do Prahy, mají být odkloněny do Chorvatska. Ale co je nejdůležitější, má být zastaveno financování Slavie Praha. A jak víte, Slavie Praha byla nejúspěšnější čínská investice tady v republice,“ uvedl Zeman v pořadu Týden s prezidentem v televizi Barrandov.

Slavia informaci nepotvrdila ani nevyvrátila. „Klub se plně soustředí na dění na fotbalovém trávníku, na ligu a událost našeho fotbalového roku - blížící se domácí zápas základní skupiny Ligy mistrů s FC Barcelona. Nepřísluší nám jakkoliv komentovat slova prezidenta ČR,“ uvedl na sociální síti twitter tiskový mluvčí Slavie Michal Býček.

„Prezident ČR pan Miloš Zeman označil Slavii za nejúspěšnější čínskou investici v České republice a dodal, že obdivuje vzestup klubu a jeho úspěchy. Děkuji za jeho ocenění a podporu. Věřím, že se na tomto hodnocení ani v budoucnu nic nezmění,“ doplnil předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, který už v minulých dnech kritizoval pražské radní za spor s Čínou.

Diplomatická roztržka se rozhořela poté, co pražská koalice ve složení Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN) vypověděla smlouvu kvůli článku, který obsahuje uznání jedné Číny. „Politika jedné Číny a respekt k její územní celistvosti je oficiální politikou českých vlád i Evropské unie. Peking má partnerství s Londýnem, Berlínem, Římem, Paříží, Washingtonem nebo New Yorkem. Ukončení spolupráce ze strany radních je světový unikát. A velká ostuda,“ napsal Tvrdík.

Slavia je od podzimu 2015 v rukou Číňanů, kteří klub pomohli zachránit před krachem, oddlužit jej a získat do jeho vlastnictví i stadion v Edenu. Od loňského listopadu patří většina v klubu společnosti Sinobo Group, menšinovým vlastníkem je firma CITIC Group, která Slavii převzala od původního majitele CEFC v době jejích ekonomických problémů.

Číňané, které v klubu zastupuje Tvrdík, pomohli Pražanům k dvěma ligovým titulům a letos v létě po 12 letech k postupu do skupiny Ligy mistrů. Není jasné, jak moc by zastavení přílivu čínských peněz aktuálního lídra nejvyšší soutěže poznamenalo.

