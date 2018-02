Libeňský most není kulturní památkou, rozhodlo ministerstvo. Je možné jej zbourat

Památková hodnota obou klíčových částí soumostí - mostu přes řeku a tzv. inundačního mostu - by rekonstrukcí značně utrpěla, uvedlo ministerstvo. „Zároveň ministerstvo přihlédlo i k veřejnému zájmu na obnovení tramvajové a automobilové dopravy mezi Holešovicemi a Libní. Vzhledem k opakovaně prokázané vysoké architektonické a urbanistické hodnotě soumostí ministerstvo plně podporuje myšlenku vybudování kopie, která by splňovala potřebné požadavky na zatížitelnost i životnost mostu a zároveň uchovala mimořádně hodnotné tvarosloví Janákových kubizujících forem,“ píše se v rozhodnutí. Architektonickou hodnotu mostu uznalo ministerstvo už v roce 2004, kulturní památkou se ale nestal.

V nynějším řízení se ministerstvo zabývalo i technickým stavem mostu, skloubením zájmu na zachování dopravního spojení a zájmu na uchování architektonické hodnoty. Podle analýzy Kloknerova ústavu ČVUT, který stav mostu rok zkoumal, by byla v případě zachování mostu nutná komplexní rekonstrukce. Ta by znamenala minimálně polovinu všech konstrukcí vyměnit a u ostatních konstrukcí dožilé části nahradit. Při rekonstrukcích se mnohdy objeví řada dalších závad a problémů. Podle ministerstva je velice pravděpodobné, že by tomu tak bylo i u Libeňského mostu.

„Pokud nikdo nepodá rozklad proti tomuto rozhodnutí, je možné navázat tam, kde na základě usnesení Rady HMP před dvěma lety Technická správa komunikací přípravu přerušila,“ uvedla tisková mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková. V dubnu 2016 rada Prahy pozastavila výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce soumostí kvůli řízení o prohlášení mostu kulturní památkou.

Krnáčová chce nový most

Na tom, zda most opravit, nebo postavit nový, se městští politici neshodují. „Nebýt aktivismu některých spolků, ale bohužel i koaličních zastupitelů, mohl být Libeňský most už dávno opravený,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Sama dává přednost stavbě nového mostu. „Je z dlouhodobého výhledu rozumnější,“ dodala. Nový most, postavený jako kopie nynějšího, by vybral i starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD). Řízení ohledně prohlášení za památku bylo podle něj ztrátou času, protože už jednou se touto otázkou ministerstvo zabývalo a rozhodlo stejně.

Opravu naopak hájí starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL/Trojkoalice). Dříve připravený projekt nového mostu je podle něj nerealizovatelný. „Spoléhal na to, že ty staré pilíře udrží ten nový, těžší most, což teď víme, že není pravda,“ řekl. „Zásadním problémem je i nadále spor mezi Prahou 7 a 8, kdy starosta osmičky Petrus sní o širokém Libeňském mostu, který má na straně Prahy 8 navazovat na nesmyslné a drahé tunely, které nejsou vůbec potřeba,“ uvedl místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský (SZ/Trojkoalice).

Proti verdiktu ministerstva kultury se mohou do 15 dnů od jeho vydání odvolat účastníci řízení, tedy město Praha, Dopravní podnik, Technická správa komunikací a České přístavy. Pokud tak učiní, bude se věcí zabývat rozkladová komise, což by mohlo trvat i několik měsíců. Když podá námitky či připomínky kdokoli jiný, bude se jimi zabývat ministerstvo - v takovém případě by ale řízení nemělo na nynější rozhodnutí odkladný účinek, a majitel by s mostem mohl nakládat podle svých záměrů.

Podle odborníků by stavba nového mostu i komplexní rekonstrukce současného vyšly na obdobnou částku, a to 550 až 600 milionů korun. V původním plánu Technická správa komunikací předpokládala náklady asi 350 milionů korun, plán ale počítal s využitím současných pilířů mostu. To odborníci kvůli jejich špatnému stavu vyloučili.

Podle náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) vznikne expertní skupina, která by nám měla pomoci nejen s Libeňským mostem, ale se situací mostů v Praze obecně.

Libeňský most Libeňský most byl otevřen 29. října 1928 k desátému výročí vzniku Československé republiky. Pochází od Pavla Janáka (1882 až 1856), výrazného představitele české meziválečné architektury, a mostního stavitele a inženýra Františka Mencla (1879 až 1960). Samotná mostní konstrukce má délku 370 metrů, spolu se zemní rampou na holešovické straně 780 metrů. Most byl původně nejdelším silničním mostem v Praze. Jeho šířka je 21 metrů. Libeňský most má osm konzolově vyložených schodišť, které jsou spolu s mohutným zábradlím, členěním pilířů a osvětlovacími stožáry z betonu výrazným kubistickým znakem. Most je nyní v havarijním stavu, od svého vzniku neprošel žádnou zásadnější opravou. Již delší dobu na něj nesmí těžší auta a tramvaje mohly projíždět jen pomalu a s omezeními. Most byl poškozen i při povodních v roce 2002. V roce 2004 se objevil záměr most radikálně přestavět (případně zbourat) a rozšířit. Odpor odborné i laické veřejnosti vyústil v žádost o prohlášení mostu za kulturní památku. Návrhy podal klub Za starou Prahu či iniciativa Libeňský most nebourat, nerozšiřovat. Kloknerův ústav Českého vysokého učení technického, který je soudněznaleckým pracovištěm v oboru stavebnictví, loni most zkoumal s výsledkem, že betonové pilíře jsou poničeny korozí a mechanické vlastnosti betonu jsou nestálé. Loni v prosinci vedení Prahy oznámilo, že opravu mostu zahájí i v případě, že ministerstvo nerozhodne o tom, že je kulturní památkou. Opravu zastupitelstvo schválilo již v roce 2016.

