Glosa: Poloprázdná MHD a argument Západem

Na vlnu účelnosti za každou cenu naskočil i pražský primátor Zdeněk Hřib se svým vysvětlením, proč magistrát upřednostňuje vlakovou dopravu na letiště namísto metra. Metro na letiště není podle něj žádným světovým standardem a představte si, nemají ho ani ve Vídni, tak proč by ho měla mít Praha. Navíc by metro jezdilo poloprázdné a vlaky pomůžou Kladeňákům se lépe dostat do práce. No neberte to.

Zajímavé je, že v tomto případě zvolil Hřib srovnání s Rakouskem a ne s jeho oblíbeným Tchaj-wanem. Hlavní pražský Pirát se na jaře jel do Tchaj-peje inspirovat a hledat podněty, „které udělají život obyvatel ve městě pohodlnější“. Inspirace tamní linkou metra, která je nejrychlejším spojením z letiště do centra metropole s více než dvěma a půl miliony obyvatel, se mu do krámu asi příliš nehodila.

Pražané si za dlouhá léta prázdninových jízdních řádů zvykli, že nemají nárok jezdit přiměřeně zaplněnými tramvajemi. S posledním červnovým zvoněním nastává čas utažení opasků. Pražská integrovaná doprava uvádí, že během prázdnin klesají počty cestujících až o čtvrtinu, protože počty turistů prý nevyváží úbytek studentů a školáků. Autoři tohoto tvrzení očividně v létě nepoužívají páteřní linky v centru Prahy. Ve stejné zprávě si také protiřečí, když tvrdí, že omezení dopravy je důsledkem čerpání fondu pracovní doby a dovolených řidiči.

PID by si tedy měl ujednotit, jestli za omezeními v dopravě stojí menší počet cestujících, nebo nedostatečný počet řidičů. Ať je to jakkoliv, faktem zůstává, že pražská hromadná doprava je v prázdninových měsících přeplněná a důsledkem toho příliš nevoní.

Starost pražského primátora o potřeby občanů středočeského Kladna je až dojemná. Pravdou je, že jich na ruzyňském letišti pracuje mnoho, ale také to, že jezdí sdílenými jízdami a z práce jsou doma za polovinu času než leckterý Pražan. V jednadvacátém století je smutné, že doprava z centra milionové metropole na letiště zabere klidně i tři čtvrtě hodiny. Zvláště, když v mnohonásobně větším New Yorku to trvá zhruba stejně dlouho.

