Víc než cigarety a voňavky. Pražské letiště investuje miliardy do zlepšení služeb pro cestující

Tendr ale nestojí za pozornost jen kvůli změnám a akcentu na lokálnost českých produktů, ale i kvůli tomu, že ukazuje na změny uvnitř letecké přepravy, kdy se budou muset letiště po celém světě daleko více spoléhat na obchody než na příjmy od leteckých společností, protože ceny leteckých poplatků budou stále klesat.

Letiště mají poplatky od leteckých společností například podle hmotnosti jejich letadel nebo času, kdy přistávají, za hluk, použití odbavovacích přepážek či autobusů pro pasažéry na ploše, počítají se i cestující na transferech, odletech a příletech, platí se za stání, parkování letadel a podobně.

Problémy Smartwings se kupí: zpožděné lety, odstavené boeingy, střet letadel

V případě pražského letiště tvoří tyto příjmy přibližně 70 procent z celkových tržeb, zbytek tvoří takzvaný neletecký obchod, tedy peníze z parkovišť nebo třeba právě duty free shopů. Jen za loňský rok šlo letišti z této oblasti 2,5 miliardy korun. Celkové tržby letišti loni meziročně vzrostly asi o sedm procent na 8,45 miliardy korun.

Prognóza leteckého provozu pro příští roky je celosvětově víc než ambiciózní. Každý den až do roku 2035 musí vyjít z výcvikových center osm nových pilotů a k tomu osm nových leteckých dispečerů, aby byla naplněna poptávka vycházející z počtu objednaných letadel. Z toho vyplývá, že na nebi i na letištích bude husto. Počet vzletů, přistání a přeletů letadel proti předchozímu roku v Česku loni vzrostl o 6,9 procenta. Rekord vezme za své ale hned letos, jak vyplývá z předběžných odhadů Řízení letového provozu.

Jenže příjmy z letecké části byznysu už nebudou tak strmě stoupat. Dokonce i Letiště Praha letos snížilo cenu za každého odlétajícího cestujícího na 568 korun, v roce 2016 byla přitom 591 korun. „V budoucnu opravdu čekáme velký tlak na letištní poplatky z důvodu rostoucí konkurence. Tím se můžou snížit výnosy z leteckého obchodu. Proto chceme naše příjmy stabilizovat posilováním neleteckého obchodu,“ řekl týdeníku Euro ředitel Letiště Praha Václav Řehoř.

Zmínil například projekt Airport City, kdy by ve veřejném prostoru okolo terminálů mohly v budoucnu vyrůst nové hotely, vývojová centra, kongresová centra nebo specializovaná komerční lékařská pracoviště.

Aniž by to kdokoliv řekl nahlas, letiště se novými kroky připravuje na konkurenci. Jde jednak o podmínky, kterými přiláká do Česka velké dopravce, ale i o lokální hru. Jeden konkurent by mu v příštích letech měl vyrůst v nedalekých Vodochodech. Osmimiliardový tendr na 10 let provozování obchodů hraje v této hře o vyvážení výnosů velmi důležité místo. Celkově by podle ředitele Řehoře měl jednou neletecký obchod v objemu tržeb dorovnat ten letecký.

Celý článek čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 15. července. V elektronické verzi ke stažení v AppStore a na www.alza.cz/euro