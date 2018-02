Atraktivní země pro život i práci? Česko je před Francií

Jak jsou země přitažlivé z hlediska pracovních podmínek a příležitostí, zjistila globální studie The Global Talent Competitiveness Index (GTCI) společnosti Adecco. Česko se v ní umístilo nejlépe ze států střední, východní a jižní Evropy a předstihlo například i Francii.

„V kategorii států východní a jižní Evropy dosáhla Česká republika jednoznačně nejlepších výsledků ve všech sledovaných parametrech,“ komentuje výsledky studie ředitel firmy Adecco ČR Ondřej Wysoglad. „Studie ale poukázala také na aspekty, které bude potřeba zlepšit, abychom byli schopni v Česku udržet kvalitní pracovníky a současně přilákat lidi z jiných zemí, což je při nedostatku pracovní síly na trhu naprosto klíčové,“ doplňuje Wysoglad.

Průzkum se zaměřil i na hodnocení pracovní atraktivity vybraných světových měst. Praha obsadila 25. místo a předstihla megapole jako New York, Berlín, Barcelona, Singapur nebo Řím. „Praha je z důvodu strategického umístění ve středu Evropy a velmi dobré dopravní dostupnosti dlouhodobě zajímavá pro zahraniční společnosti. Zároveň nabízí kvalitní podmínky pro život,“ shrnuje ředitel Adecca ČR.

Nuda v Brně? Už to neplatí

Skvěle si vedlo i Brno. Město, které se za posledních dvacet let proměnilo z ospalého maloměsta na živé kulturní a turistické centrum, se v globálním žebříčku umístilo na 51. pozici. V Praze či Brně jsou ve srovnání s městy na západ od našich hranic nízké náklady na život. Proto nevadí ani to, že si zde cizinci v přepočtu nevydělají zdaleka tolik jako v Paříži nebo Amsterdamu.

V porovnání s New Yorkem je v jihomoravské metropoli levněji téměř o dvě třetiny. Proto si Brňan může za svou výplatu dopřát prakticky totéž jako Newyorčan, uvedl nedávno prestižní server Numbeo.com. Ten Brno navíc označil za město s nejvyšší kvalitou života v Česku.

Cool život v Praze

„Nevím, jestli je to trend, ale za posledních deset let jsme ve středním managementu zaměstnali dva Němce, jednoho Brita a jednoho Francouze. Před patnácti lety jsem si u nás nedokázal v nižší pozici představit ze západní Evropy nikoho. Musím potvrdit, že se jim život v Česku líbí,“ usmívá se Michal Hanzlík, finanční ředitel firmy, která distribuuje nápoje a sídlí v Praze.

Kromě výrazně nižších nákladů na nájem, dopravu či jídlo má Praha stále pověst svobodného města, kde se žije „simply cool“. „V češtině na to máte krásné slovo, které se nedá přesně přeložit do žádného jiného jazyka. To slovo je pohoda,“ říká Matthew Barrett, bývalý B2C ředitel firmy Tiscali, jenž žil v uplynulých letech střídavě v Británii a v ČR.

The Independent nedávno zveřejnil jiný žebříček. Organizace InterNations do něj zařadila sedmadvacet nejlepších světových měst pro život a práci. A Praha v něm obsadila druhé místo.

„Řadíme se mezi světová města, ve kterých se podle hodnocení cizinců dobře žije. Města, která nabízejí zajímavá pracovní místa, příležitosti ke vzdělání a příznivé životní podmínky,“ říká náměstkyně pražské primátorky Petra Kolínská.

V čem se můžeme zlepšit?

Ve zmíněné celosvětové studii GTCI agentury Adecco Group obsadila Česká republika 23. místo ze 119 hodnocených zemí. Pokud jde o atraktivitu práce, získali Češi nadprůměrné hodnocení především díky vysoké úrovni odborných a technických dovedností. Studie pochválila i slušnou úroveň rovnosti mezi muži a ženami a možnost sociální mobility.

V čem by se ČR naopak měla zlepšit, aby v budoucnu obstála v mezinárodní konkurenci? „Chtělo by to ještě větší zájem přijímat talentované pracovníky ze zahraničí, vyšší toleranci menšin či zefektivnění vzájemné kooperace mezi firmami,“ vypočítává Wysoglad.

Vede Švýcarsko

Nejatraktivnější zemí světa pro práci je podle žebříčku GTCI Švýcarsko. Následují Singapur, Spojené státy, Norsko, Švédsko a Finsko. Schopnost přitahovat, rozvíjet a udržet talentované pracovníky určuje, jak je země konkurenceschopná – a právě toto kritérium autory studie zajímalo nejvíce.

Vítězové mají podle průzkumu společnou jednu podstatnou věc: kvalitní vzdělávací systém, který kombinuje klasické formální vzdělávání s moderní projektovou výukou.

Žebříček zemí z hlediska pracovní atraktivity 1.Švýcarsko

2. Singapur

3. Velká Británie

4. USA

5. Švédsko

6. Austrálie

7. Lucembursko

8. Dánsko

9. Finsko

10. Norsko

23. Česká republika

24. Francie

25. Izrael

V rámci jednotlivých kategorií dopadla Česká republika nejlépe ve schopnosti udržet talentované pracovníky – v celosvětové konkurenci obsadila 17. příčku. „Vysoké skóre máme v oblasti bezpečnosti, dobrá je úroveň sociálního a důchodového zabezpečení a v neposlední řadě jsou zde dobré životní, zdravotní a hygienické podmínky,“ přibližuje Wysoglad.

Studie GTCI doporučuje, aby firmy, města i země v práci spojovaly různorodé osobnosti s odlišným vzděláním, původem nebo životními zkušenostmi, kterými se mohou vzájemně inspirovat a doplňovat.

„Lidé budou pracovat a žít v prostředí, ve kterém bude běžné měnit často práci, případně pracovat u několika firem najednou. Nastupující generace mileniálů totiž požaduje vysokou pracovní flexibilitu. Nechtějí se vázat na jediného zaměstnavatele a preferují pracovat na více projektech u více společností,“ dodává ještě ředitel firmy Adecco ČR.

