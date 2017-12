Alternativa k historii. Na Smíchově začne růst nová část města

Nové bloky domů v severní části bývalých drážních pozemků zabírajících téměř dvacet hektarů přinesou do vnitřního města nové byty. Podoba nové převážně rezidenční lokality vzešla z architektonické soutěže – té první urbanistické a následně na jednotlivé bloky domů, které ve jménu pestrosti dostaly na starosti různé ateliéry – je už známá.

Do finálního řešení ještě promluvila veřejnost v rámci participace. Té se projekt přizpůsobil například snížením podlažnosti, navýšením zeleně a přidáním vodních prvků na bulvár, který bude procházet středem nové čtvrti.

„Projekt Smíchov City je pro Prahu klíčový. Hledáme skrze něj recept, jak ze stovek hektarů nevyužívaných ploch udělat fungující městské čtvrti. Zároveň je to unikátní příklad spolupráce mezi městem, občany a developerem,“ říká primátorka Adriana Krnáčová. Smíchov je totiž jedním z mála transformačních území ve městě, ze kterých se podařilo sejmout stavební uzávěru.

Nejsevernější cíp území je zároveň místem, o kterém město uvažuje jako o pozemku příhodném pro novou budovu radnice. Současné autobusové nádraží Na Knížecí, kde by vyrostla, by se mělo stát spolu s parkovištěm P+R součástí nového dopravního terminálu nad nynějším vlakovým nádražím. I to by mělo shodit dnešní tragickou podobu. To už ovšem bude v režii Správy železniční dopravní cesty. Developerem nové městské čtvrti s investičními náklady kolem 15 miliard je společnost Sekyra Group, která v roce 2005 uzavřela s Českými drahami smlouvy na rozvoj pozemků.

Investor už začal rýsovat i budoucnost jižní části území, kde bude stát nový campus České spořitelny o více než 75 tisících metrech čtverečních. Sekyra Group vypsal na samotnou budovu i urbanismus celé této části architektonickou soutěž. Přihlásilo se 166 architektonických ateliérů. Vítěz by měl být znám v květnu 2018, stavět by se mělo v letech 2021 až 2023.

Architektonickou soutěž chystá i Městská část Praha 5 a to na ztvárnění nové základní školy, která tu vyroste. Sekyra Group počítá ještě s výstavbou tří- až čtyřhvězdičkového designového hotelu a gastrocentra, pro něž našla inspiraci v Rotterdamu.

„Smíchov City je největším projektem v novodobé historii Prahy, zároveň je symbolem její transformace v 21. století. Vznikne zde centrum, které bude alternativou k historickému a turistickému jádru metropole, přičemž bude splňovat nejvyšší architektonické a ekologické nároky,“ plánuje Luděk Sekyra, předseda představenstva Sekyra Group.

