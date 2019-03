Zrušte cla na americké zemědělské výrobky, vyzval Trump Čínu

Mluvčí poradní skupiny čínského parlamentu Kuo Wej-min řekl, že obě země pracují na dalších krocích, podrobnosti ale podle agentury Reuters nedodal.

Vyjádření amerického prezidenta přichází několik hodin poté, co obchodní zmocněnec USA uvedl, že pozdrží plánované zvýšení cel na čínské zboží v objemu 200 miliard dolarů (asi 4,5 bilionu korun).

....and I did not increase their second traunch of Tariffs to 25% on March 1st. This is very important for our great farmers - and me!