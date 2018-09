České dráhy mění šéfa, Krtka nahradí Kupec

Kariéra: po absolvování ČVUT nastoupil do Poldi Kladno, kde po dvouleté praxi působil jako vedoucí provozu; v roce 1990 vyhrál výběrové řízení na pozici generálního ředitele ČKD Slaný, později působil ve vrcholových manažerských funkcích strojírenských firem F. X. Meiller, Škoda Machine Tool a ČKD Vagonka; v letech 2009 až 2013 podnikal; v roce 2013 nastoupil do ČD, před zvolením do představenstva v prosinci 2016 pracoval jako vrchní přednosta pražského depa; ve vedení ČD dostal na starosti správu majetku a servis železniční techniky.