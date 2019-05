Život po životě: co dělá Bohuslav Sobotka

Objektivy fotografů mířily na obličeje tisíců demonstrantů protestujících proti vládě Andreje Babiše a jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti. Týden co týden se teď lidé scházejí na náměstích po celé zemi. Na demonstracích nechyběl ani expremiér a bývalý dlouholetý předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Dnes běžný občan a řadový člen sociální demokracie obklopen spřízněným davem spílal svému někdejšímu koaličnímu partnerovi Andreji Babišovi.

Právě kvůli nesouhlasu s další spoluprací své strany s hnutím ANO ve vládní koalici odešel Sobotka loni z Poslanecké sněmovny, a definitivně po více než dvaceti letech ve vrcholné politice tak opustil funkci v parlamentu. Už od svého odchodu z poslanecké kanceláře expremiér úzkostlivě drží „bobříka mlčení“. Nevyjadřuje se ke svému soukromému životu ani k tomu, čím se živí a jak se dívá na aktuální politickou situaci.

Týdeník Euro se ho pokusil kontaktovat několika způsoby, ale ani v jednom případě odpověď nepřišla. Většina bývalých českých premiérů se po skončení funkce podobně stáhla z hledáčku kamer a dosahu diktafonů, ale nikdo z nich se ještě neuzavřel tak nekompromisně jako právě Sobotka.

Podle jeho bývalých kolegů a blízkých přátel z politiky k tomu má dobré důvody. „Souvisí to i s jeho povahou. On nikdy záměrně nevyhledával pozornost médií jako třeba Jiří Paroubek. I když byl premiérem, raději utíkal z tiskových konferencí do své kanceláře,“ vzpomíná jeden z jeho někdejších spolupracovníků z Úřadu vlády.

Sobotka je podle vyjádření exkolegů také poměrně vyčerpaný. „Po tak dlouhém období v politice, kdy byl od rána do večera novináři pronásledován, si chce přirozeně užít trochu toho mediálního klidu,“ míní brněnský poslanec ČSSD Roman Sklenák, který Sobotku loni ve sněmovně vystřídal.

