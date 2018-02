Zeman se dál bije za Babiše. Honí se agenti StB, ale zlo byli důstojníci, řekl

Rozhodnutí bratislavského soudu podle Zemana „není nic nového“. Agenti StB, kteří se kvůli lustračnímu zákonu začali honit, byli podle něj často vydíráni, hrozila jim třeba ztráta zaměstnání nebo že nedostanou děti na školu. „Kdo organizoval to zlo? To nebyli agenti, to byli ti důstojníci,“ řekl prezident v televizi Barrandov. Důstojníci StB přitom podle něj čelili pronásledování méně nebo vůbec ne.

Zeman v roce 2015 odmítl jmenovat profesorem fyzika Ivana Ošťádala kvůli jeho údajným někdejším kontaktům s StB. Ošťádal se proti tomu brání žalobami, věcí se bude po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) znovu zabývat pražský městský soud.

Zeman potvrdil, že i přes verdikt soudu nechá Babišovi možnost sestavit vládu. „Jsou zde jenom tři strany, o kterých se dá uvažovat jako o partnerech hnutí ANO,“ řekl. Babiš vládu podle prezidenta ve druhém pokusu sestaví, a to buď ve spolupráci s ČSSD a KSČM, s komunisty a SPD, nebo se všemi třemi zmíněnými stranami.

Zeman uvedl, že po nedělním sjezdu ČSSD, kde strana rozhodne o postoji k vládě i o svém vedení, se sejde s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem a šéfem SPD Tomiem Okamurou. „Budou-li si to přát, tak přijmu i nové vedení ČSSD. A pak dojde k tomu, že se zde vytvoří jedna z těchto kombinatorik, a budeme mít vládu,“ řekl prezident.

Babiš trvá na tom, že s StB nikdy nespolupracoval. Chce se bránit dalšími žalobami. Ani on nepředpokládá, že by soudní verdikt zkomplikoval jednání při druhém pokusu o sestavení nové vlády. Od Zemana k tomu má slíbenou neomezenou dobu.

Právě neomezená lhůta pro jednání o vládě je podle sněmovní opozice proti duchu ústavy. „Duch ústavy je něco, co je používáno jako záminka těmi, co nedokáží ústavu vykládat,“ prohlásil Zeman. Nevidí nic, čím by ústavu porušil.

