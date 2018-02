Bratislavský soud: Babiš je jako agent StB veden oprávněně

„Ústav paměti národa vítá rozsudek Krajského soudu v Bratislavě ze 30. ledna 2018, který ve smyslu nálezu Ústavního soudu Slovenské republiky konstatoval, že Ústav paměti národa není pasivně věcně legitimován,“ sdělil mluvčí ÚPN Jerguš Sivoš. Dodal, že ÚPN nebyl tím, kdo zasáhl do práva na ochranu osobnosti Babiše, když zveřejnění dokumentů někdejší StB ukládá ÚPN příslušný zákon.

Rozhodnutí krajského soudu, vůči kterému nelze použít řádný opravný prostředek, bude pravomocné po jeho doručení Babišovi i ÚPN. Podle Sivoše ÚPN zmiňovaný verdikt krajského soud zatím neobdržel.

Podle právníka Pavola Poláčeka, jehož advokátní kancelář zastupovala ÚPN ve sporu s Babišem, nejnovější verdikt soudu znamená, že rodák z Bratislavy Andrej Babiš své jméno neočistil. „V současnosti neexistuje žádné rozhodnutí, že Andrej Babiš je veden neoprávněně jako agent StB. Pokud by to chtěl opět řešit, může žalovat někoho jiného. Ústavní soud neřekl, koho. To by nejprve musel (Babiš) analyzovat,“ řekl Poláček.

Babiš: Budu pokračovat v žalobách Babiš uvedl, že se o rozhodnutí soudu dozvěděl od médií. „Já se spojím s mým právníkem, určitě to budu žalovat nadále. Samozřejmě mně to vadí, nikdy jsem nespolupracoval, nic jsem nepodepsal a je to smyšlená záležitost. Takových lidí, jako jsem já, je tam vícero, například otec Adély Banášové a další stovky lidí. To rozhodnutí soudu je takové, že ani nevíme, koho máme žalovat. Určitě v tom budeme pokračovat,“ řekl dnes Babiš.

Zamítnutí Babišovy žaloby v obnoveném líčení není překvapením. Soudci bratislavského soudu byli vázáni rozhodnutím ústavního soudu, který loni v říjnu zrušil pravomocná rozhodnutí krajského i nejvyššího soudu, jež původně daly Babišovi za pravdu ve sporu s ÚPN. Ústavní soud ve svém verdiktu kromě jiného uvedl, že žalovanou stranou ve sporech o evidenci osob v dokumentech StB nemá být ÚPN, který na Slovensku například spravuje archivní svazky StB a který je obdobou českého Ústavu pro studium totalitních režimů.

Ústavní soud také konstatoval, že slovenské soudy v Babišově kauze rozsudky chybně založily na svědectví bývalých příslušníků StB, kteří při výpovědích před okresním a krajským soudem nebyli zproštěni mlčenlivosti. Ústavní soud také zpochybnil věrohodnost těchto svědků, kteří vypovídali ve prospěch Babiše a jejichž výpovědi byly klíčové v původním líčení.

Slovenští právníci označovali rozhodnutí ústavního soudu za přelomové, které bude mít také dopad na jiné podobné případy. Dříve obecné soudy na Slovensku, včetně nejvyššího soudu, umožňovaly ve sporech o evidenci osob v dokumentech StB žalovat právě ÚPN, který v minulosti prohrál vícero podobných sporů.

Slovenský ústavní soud neuvedl, kterou instituci na Slovensku by měly žalovat osoby, jež se domáhají neoprávněnosti své evidence v archivních materiálech StB. Podle některých právníků by žalovanou stranou mohlo být ministerstvo vnitra. Ministr vnitra Robert Kaliňák ale loni řekl, že jeho úřad spisy po StB nedisponuje, a označení ministerstva za nástupnickou organizaci StB označil za scestné.

Archivní dokumenty uvádějí, že Babiš se v roce 1980 stal důvěrníkem StB a že o dva roky později ho k údajné spolupráci s tajnou policií coby agenta s krycím jménem Bureš získal nadporučík StB Július Šuman. Ten ale v původním líčení u bratislavského okresního soudu prohlásil, že tato informace není pravdivá a že Babiš k StB naverbován nebyl.

Přehled dosud známých spisů bývalé StB, v nichž se objevuje jméno Andreje Babiše nebo krycí jméno tajného spolupracovníka Bureše 1. Osobní spis. Podle zprávy o získání ke spolupráci Babiš podepsal závazek 11. listopadu 1982 na schůzce s dvojicí příslušníků 3. odboru 12. správy StB v bratislavské vinárně U obuvníka. 2. Akce oko. Agent Bureš je zmíněn jako zdroj při získávání informací o pracovníkovi podniku zahraničního obchodu Interal Alexeji Novákovi, který byl podezřelý z ekonomické kriminality. 3. Konspirační byt. Agent Bureš je uveden mezi tajnými spolupracovníky, kteří chodili na schůzky s příslušníky StB do tzv. propůjčeného bytu s krycím názvem Vojak v Bratislavě. 4. Spis Bauer. Osobní spis na bývalého náměstka generálního ředitele Petrimexu Dušana Slezáka, kterého StB marně lámala k intenzivní spolupráci. Bureš je ve spisu zmíněn jako jeden z agentů, kteří podávali na Slezáka hodnocení. 5. Spis Turek. V evidenci spisu, vedeného na někdejšího Babišova spolupracovníka z Petrimexu Richarda Szabóa, je jmenován také záznam od agenta Bureše. StB podezřívala Szabóa z korupce. Agenturní záznam se ale nezachoval. 6. Agenturní záznam. Zápis se schůzky, na které agent Bureš předal informace o uplácení svých kolegů rakouskou firmou Chemanol. Záznam se uchoval v objektovém svazku Chemapol.

Zemanovi verdikt nevadí

Zeman i přes rozhodnutí slovenského soudu nadále počítá s tím, že Babišovi dá druhý pokus na sestavení vlády.

Zároveň obvinil česká média, že v kauze „vědomě dezinformují“. Soud dnes podle něj pouze potvrdil předchozí verdikt slovenského ústavního soudu, že se Babiš svou žalobou na neoprávněné vedení ve svazcích StB obrátil na špatnou instituci. Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka je nyní pouze na Babišovi, zda podá žalobu na jiný subjekt.

Politiky rozhodnutí soudu nepřekvapilo

„Mě osobně to až tak nepřekvapuje, je to další důvod, proč by pan Babiš neměl být premiérem vlády České republiky,“ uvedl šéf TOP 09 Jiří Pospíšil a připomněl, že Babiš je navíc trestně stíhán kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu Čapího hnízda. „Evidentně byl agentem StB a takový člověk by téměř 30 let od sametové revoluce neměl stát v čele vlády,“ dodal Pospíšil. Povolební vyjednávání to však podle něj neovlivní, protože koaličním partnerům ANO, za které Pospíšil považuje SPD a KSČM, to vadit nebude.

Předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík zdůraznil, že rozhodnutí je pravomocné. Podle něj se ale nedá očekávat, že by rozsudek nějak ovlivnil postoj ANO ke svému předsedovi. „Hnutí ANO se od svého předsedy zatím nehodlá odstřihnout. Nehodlá udělat to, co je v normální demokratické společnosti běžné, že by neměl být trestně stíhaný premiér a rozhodně by neměl spolupracovat se Státní bezpečností,“ řekl.

Skoro bych byl v pokušení napsat, že nejen bruselský OLAF, ale i už slovenské soudy podlehly protibabišovskému spiknutí ;-). Ale toto je vážná věc. V čele vlády je trestně stíhaný člověk, který byl evidován jako agent komunistické StB. Smutné a donedávna zcela nepředstavitelné. — Petr Fiala (@P_Fiala) 13. února 2018

Poslanec ODS Marek Benda řekl, že se rozhodnutí dalo očekávat. „Znamená to, co jsme věděli celou dobu, že pan Babiš byl agentem StB. Postoj ODS se nemění, my si vždy mysleli, že je agentem StB a nedá se s ním vládnout, protože je představitelem populisticko-levicové strany,“ dodal Benda.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek uvedl, že je pro Česko špatná zpráva, že má takového premiéra. „Sám Andrej Babiš musí zvážit, zda v této situaci setrvá na postu premiéra, zda je to pro naši zemi udržitelné. Zejména je to otázka pro prezidenta a všechny slušné lidi, zda je podpora takového premiéra v souladu s jejich svědomím,“ uvedl Bělobrádek.

Politici však většinou žádnou změnu v postoji prezidenta ohledně Babišova opětovného jmenování předsedou vlády neočekávají. Gazdík připomněl, že Zeman nevyžadoval čisté lustrační osvědčení ani před čtyřmi lety, kdy Babiše jmenoval ministrem financí. Také podle Pospíšila slovenský verdikt Zemana nijak neovlivní, protože nadále pokračuje jejich vzájemná dohoda.