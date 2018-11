Zeman poděkoval KSČM za podporu vlády. Její pád by ale byl možností pro obměnu kabinetu, říká Filip

Zeman podle Filipa poděkoval za vstřícný postoj KSČM k vládě a vyjádřil přání, aby situace v Česku zůstala stabilizovaná. Zopakoval také, že v případě úspěchu opozice při hlasování o nedůvěře vládě by premiérem opětovně jmenoval Babiše. „Protože respektuje rozhodnutí hnutí ANO, které nominovalo do funkce Babiše a potvrdilo mu podporu,“ tlumočil Filip prezidentův postoj.

Opětovné jmenování premiéra v případě, že by jeho vláda přišla o důvěru, Filip nevnímá jako problematické. Naopak to vidí jako možnost pro obměnu kabinetu. „Protože jsme se (s prezidentem) shodli, že ne všichni ministři plní své poslání na sto procent, byla by to šance obměnit kabinet o ty, kdo nemají zájem pracovat nebo neplní úkoly,“ řekl předseda KSČM. Sám dlouhodobě kritizuje ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO).

Opozice požaduje konec Babiše ve vládě kvůli jeho obvinění v kauze Čapí hnízdo. Ve skrytě natočené reportáži, která byla odvysílána minulý týden, premiérův syn Andrej Babiš obvinil spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér podle Babiše mladšího chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro farmu Čapí hnízdo. Předseda vlády to odmítl, syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem. Babiš mladší v reakci na to obvinil svého otce ze lži.

Opoziční politici požadují vysvětlení a vyzvali Babiše k rezignaci. V pátek bude Sněmovna jednat o vyslovení nedůvěry vládě. K sesazení Babišova kabinetu nemá ale opozice dostatek hlasů, přidat by se k ní museli komunisté nebo sociální demokraté. KSČM už avizovala, že proti vládě nevystoupí.

