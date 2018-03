Zeman neví, proč je jeho poradce Jie Ťien-ming vyšetřován. Mynářovu cestu platil Hrad

„Samozřejmě, že šlo o služební cestu. Samozřejmě, že byla hrazena z rozpočtu mé kanceláře. Samozřejmě, že byla uskutečněna na můj příkaz, což byl mimochodem asi druhý nebo třetí příkaz za pět let, který jsem dal, pokud jde o služební cesty. Mám pocit, že ta trojice udělala velký kus práce. Samozřejmě jí to ale nikdo neuzná, naopak,“ prohlásil prezident v dnešním rozhovoru pro deník Dnes.

Na následující dotaz, zda tedy Hrad platil cestu i Tvrdíkovi, Zeman odpověděl: „Upřímně řečeno, vůbec nevím. Vím, že jsme to zcela určitě platili kancléři Mynářovi. A pokud jde o ty zbývající dva, nemám tušení. Pokládám tuto otázku za poněkud povrchní. Je to, jako když se zachrání továrna, která hořela, ale hasičovi uhoří uniforma. No a vy byste se chtěl bavit o nákladech na tu uniformu“.

Zeman byl podle svých slov informován, že Jie Ťien-ming opustil vedení CEFC a společnost bude dál „vlajkovou lodí čínských investic v České republice“. K další expanzi podle něj pomůže i fakt, že téměř poloviční podíl ve skupině CEFC získá státem vlastněná čínská společnost CITIC Group.

O potížích svého poradce se český prezident dozvěděl zhruba před měsícem. „Byl jsem tím trochu překvapen, protože prezident Si Ťin-pching byl přítomen dohodě o kapitálovém vstupu CEFC do ruské Rosněfti. Tato skutečnost mě rozhodně nevedla k obavám. Nicméně prezident Si vede boj proti korupci, je klidně možné - i když u mě platí v zahraničí i doma presumpce neviny - že tam k něčemu došlo,“ uvedl Zeman.

Z mediálních zdrojů slyšel, že vyšetřování se týká korupčních aktivit v Africe, nikoliv v České republice. „A protože se nechci vměšovat do čínských vnitřních záležitostí, počkám, jak toto vyšetřování dopadne,“ dodal Zeman.

Jie Ťien-ming měl být v Číně zatčen v polovině února. CEFC ani čínské úřady dosud zatčení oficiálně nepotvrdily. Vyšetřován má být kvůli podezření z ekonomické kriminality. CEFC si před časem vybrala Českou republiku jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách. V Česku CEFC Group (Europe) Company koupila podíly například v aeroliniích Travel Service, cestovní agentuře Invia.cz, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, je majoritním vlastníkem fotbalové Slavie i stadionu v Edenu. CEFC Europe spravuje nyní v Česku aktiva přes 1,5 miliardy eur. Zeman Jie Ťien-minga jmenoval v roce 2015 svým zvláštním ekonomickým poradcem.

Jie Ťien-ming: Muž s tajemnou minulostí - Jie patří podle čínských investigativních novinářů k „nejtajemnějším čínským boháčům“. Novináři zjistili, že svoji první firmu založil v roce 1999. V letech 2002 až 2004 obchodoval spolu se svou manželkou Wu Li-čchiung s hygienickými potřebami, hasicími přístroji, výrobky ze dřeva a potravinami. V roce 2017 se stal politickým poradcem konzervativní pročínské Nové lidové strany v Hongkongu. - Jie Ťien-ming se narodil 5. června 1977 v Pchu-čchengu v provincii Fu-ťien. Podle ruských zdrojů je údajně synem převozníka a po ukončení střední školy sloužil v armádě. Podle jedné z verzí se pak odstěhoval do Hongkongu, kde založil firmu. Podle jiných informací pracoval nejdříve jako lesník v rodném městě, kde pak měl štěstí při vlně privatizace, která mu umožnila koupit si první podnik. - V roce 2016 americký magazín Fortune zařadil Jie Ťien-minga na druhé místo svého seznamu „40 pod 40“, tedy 40 nejvlivnějších lidí světa mladších 40 let. Podnikatel v rozhovoru pro magazín uvedl, že na svou první investici před deseti lety obdržel peníze od státní banky a bohatých investorů. Nevysvětlil však, jak málo známý mladý podnikatel mohl získat úvěr v bance i důvěru investorů. - Čínské zdroje v minulosti uvedly, že Jie Ťien-ming je vnukem maršála Jie Ťien-linga, jenž se po smrti vůdce Mao Ce-tunga největší měrou zapříčinil o pád takzvaného Gangu čtyř, což byla skupina členů politbyra vedená vdovou po Maovi. Za dvouleté vlády tohoto uskupení se ještě zintenzivnil teror Maovy kulturní revoluce. Maršál Jie Ťien-ling se poté zařadil k vůdcům takzvané druhé generace. Podle listu Financial Times ale Jie v prohlášení pro česká média popřel, že je vnukem Jie Ťien-linga. Financial Times tvrdí, že loni v září odhalil úzké vztahy Jie Ťien-minga s čínskou vojenskou rozvědkou. - Z informací, které firma CEFC zveřejnila v roce 2012, vyplývá, že Jie v letech 2003 až 2005 pracoval jako zástupce generálního tajemníka Čínské asociace pro mezinárodní přátelské styky. Orgán je podřízen mocné Ústřední vojenské komisi Komunistické strany Číny. Oficiálním úkolem asociace je propagovat čínské úspěchy v rozvoji socialismu, ve skutečnosti se ale jedná o zpravodajskou službu vojenské komise.



