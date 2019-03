Zeman je pro posílení mise NATO v Afghánistánu. Kritizuje mírové rozhovory s Tálibánem

Prezident Miloš Zeman by podpořil posílení mise Severoatlantické aliance v Afghánistánu. Řekl to u příležitosti 20. výročí vstupu Česka do NATO. Kritizoval také mírové rozhovory s afghánským hnutím Tálibán, přirovnal je k politice appeasementu, kdy mocnosti před druhou světovou válkou ustupovaly nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi. Podle Zemana bylo chybou schválení aliančního bombardování Jugoslávie.