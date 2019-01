Trump v soukromí mluví o odchodu USA z NATO, tvrdí New York Times

Během summitu NATO loni v létě Trump řekl svému bezpečnostnímu týmu, že nevidí smysl vojenské aliance, která Spojené státy vysává. Jeho poradci tehdy nedopustili odchylku od dosavadní americké strategie, jejíž změna by drasticky omezila vliv USA v Evropě a Rusko by posílila na desetiletí, píše list.

Prezidentův opakovaně vyjádřený zájem odejít z NATO ale vyvolává v bezpečnostních složkách USA nové obavy, posílené zprávami, že Trump údajně chtěl utajit průběh svých jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem i před svým nejbližším okolím.

Výlet do Trumptárie. Evropské spojence děsí Trumpova nevypočítatelnost

The New York Times tlumočí znepokojení amerických expertů, podle nichž by odchod USA z aliance znamenal „jeden z nejtěžších útoků, jaký kdy jakýkoli prezident podnikl proti zájmům USA“. Podle Michele Flournoyové, náměstkyně ministra obrany ve vládě Baracka Obamy, by to pro ruského prezidenta Vladimira Putina bylo „naplnění nejdivočejších snů“.

Když Trump o možnosti opustit NATO hovořil poprvé, vládní činitelé si nebyli jisti, zda to myslí vážně. Jakmile se k myšlence několikrát vrátil, jejich obavy vzrostly, napsal newyorský deník.

