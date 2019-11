Zástupci 16 zemí EU vyzvali, aby se nekrátily peníze na kohezi. Komise navrhuje pokles o deset procent

Členové skupiny Přátel koheze, kterou tvoří zejména země z východní části EU, v deklaraci po pražském summitu také vyzvali k odstranění všech rozpočtových rabatů a k tomu, aby členské státy mohly flexibilněji nakládat s penězi z evropských fondů.

Skupina ve společné deklaraci, kterou zveřejnil na svých internetových stránkách úřad vlády, označila politiku soudržnosti za klíčový investiční nástroj EU. Politika podle nich výrazně přispěla ke sbližování životní úrovně v členských státech i k fungování vnitřního trhu. Skupina vyjádřila přesvědčení, že kohezní politiku lze využít i k řešení nových výzev, jako jsou změna klimatu nebo transformace průmyslu.

V současném víceletém finančním rámci na roky 2014 až 2020 má Česko možnost získat z kohezních fondů zhruba 20,5 miliardy eur (523 miliard korun). Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve uvedl, že v nadcházejícím období by Česku mělo připadnout méně peněz, protože země bohatne.

Deklarace zdůrazňuje také to, že by státy a regiony měly mít větší možnost rozhodovat o tom, na co peníze z kohezních fondů použijí. Dokument upozorňuje, že investiční potřeby a priority států i regionů se liší. Členské státy by podle Přátel koheze měly mít větší volnost i při převádění peněz mezi různými fondy politiky soudržnosti.

Státy v deklaraci rovněž vyzvaly ke zrušení systému rabatů, které mohou některé členské státy, zejména ze západní části unie, vůči rozpočtu uplatňovat. Podle skupiny je s ohledem na očekávaný odchod Británie z EU jedinečná příležitost tyto rabaty odstranit. Británie mohla uplatňovat největší vratky vůči evropskému rozpočtu.

Pod deklaraci se podepsali zástupci 13 zemí, které vstoupily do EU v roce 2004 a později, a Španělska, Portugalska a Řecka. Pražského jednání se účastnil také italský ministr pro evropské záležitosti Vincenzo Amendola a eurokomisař Günther Oettinger, který byl v končící Evropské komisi zodpovědný za přípravu víceletého finančního rámce.

