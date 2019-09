Zaorálek odvolal z Národní galerie Morávka. Dočasnou ředitelkou jmenoval Anne-Marii Nedomu

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) Autor: čtk

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) zrušil pověření Ivana Morávka k vedení Národní galerie Praha (NGP). Dočasnou ředitelkou galerie jmenoval Anne-Marii Nedomu, která by měla instituci řídit do doby, než z výběrového řízení vzejde nový generální ředitel. Nedoma se své role ujme v pátek, dodal. Zřídil také garanční radu, která má především pracovat na přípravě konkurzu a na jmenování členů komise, která by měla nového šéfa NGP vybrat.