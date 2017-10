Španělsko zadrželo katalánské lídry. Puigdemont je prohlásil za politické vězně

„Španělsko vězní lídry občanské společnosti za organizovaní klidných demonstrací. Bohužel máme v zemi opět politické vězně,“ uvedl v noci na twitteru katalánský premiér, který několik hodin předtím vyzval španělskou centrální vládu k dialogu. Madrid ale odmítá hovořit o něčem, co odporuje ústavě. Puigdemont má od španělského premiéra do čtvrtka danou lhůtu, aby se vzdal snahy o nezávislost Katalánska, které je autonomním regionem španělské monarchie.

Spain jails Catalonia's civil society leaders for organising peaceful demonstrations. Sadly, we have political prisoners again — Carles Puigdemont (@KRLS) 16. října 2017

Lídři dvou nejvýznamnějších separatistických sdružení v Katalánsku - Jordi Sánchez z Katalánského národního shromáždění (ANC) a Jordi Cuixart z organizace Òmnium Cultural jsou ve vazbě od pondělka kvůli organizování protestů z 20. září. Ty svolali šéfové těchto organizací poté, co španělská policie provedla kvůli plánovanému referendu razii na úřadech katalánské vlády a zadržela skupinu katalánských úředníků. Madrid považuje referendum z 1. října za nelegální a snažil se mu proto zabránit soudně i silou.

Označení Sáncheze a Cuixarta za politické vězně dnes odmítl zástupce španělské vlády v Katalánsku Enric Millo. „Soudkyně se rozhodla poslat do vězení dvě osoby za vzpouru, ne za jejich ideály,“ prohlásil dnes Millo v katalánském rozhlase. Totéž si myslí španělská ministryně zdravotnictví Dolors Montserratová. Ani podle ní nejsou ve Španělsku političtí vězni. Montserratová také vyzvala Puigdemonta, aby „nepropásl příležitost, kterou má do čtvrtečních deseti hodin“.

Kvůli zatčení dvou separatistických vůdců se dnes má konat protest Katalánců, k němuž vyzvaly ANC a Òmnium Cultural. Na večer pak svolaly tyto dvě organizace demonstrace do Barcelony a několika dalším měst Katalánska.

Organizace Òmnium Cultural dnes také zveřejnila na sociálních sítích video, v němž vyzývá Evropany k pomoci Katalánsku. „Jsme evropští občané jako ty a potřebujeme pomoct bránit demokracii a svobodu… To, co se děje v Katalánsku, není vnitřní záležitost Španělska. Týká se to všech evropských občanů,“ tvrdí na videu mladá žena.

Opačný názor dala najevo už dříve Evropská komise. Zopakoval ho dnes komisař EU pro hospodářské a finanční záležitosti Pierre Moscovici, který v rozhovoru pro francouzský rozhlas France Info uvedl, že Brusel nebude dělat prostředníka v katalánské krizi. Tu si musí podle něj vyřešit Madrid a Barcelona.

