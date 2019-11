Volební průzkum: ANO si drží podporu třetiny voličů, levicové strany mírně posílily

Premiér Andrej Babiš Autor: čtk

Sněmovní volby by v říjnu vyhrálo hnutí ANO s 33,1 procenta hlasů před Piráty a ODS. Komunisté a sociální demokracie zastavili propad. Mezi čtyřmi a pěti procenty by dostala TOP 09, STAN a Trikolóra. Vyplývá to z volebního modelu agentury STEM. Pro vstup do Sněmovny potřebují strany získat pět procent.